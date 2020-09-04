***JCRAV* *SZUKI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******SZUKI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [SZUKI]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'yi (Suzuki Pazarlama) ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-1+ (Trk)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Yabancı Para notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873311BIST