***JCRAV* *SZUKI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
04.09.2020 15:00
***JCRAV******SZUKI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [SZUKI]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'yi (Suzuki Pazarlama) ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-1+ (Trk)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Yabancı Para notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873311
BIST
15:381.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,27
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.086
En Düşük
1.073
15:387,4541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,4590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
15:388,8106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:38462,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,03
|Açılış
|: 462,30
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:38
|SAYAS
|5,72
|19.917.475
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|15.963.086
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|102.916.562
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.649.692
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,55
|124.043.749
|% -7,65
|
|ADEL
|18,00
|87.870.172
|% -7,02
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|SISE
|6,32
|1.849.677.051
|% 4,29
|
|FENER
|35,56
|681.131.508
|% 4,22
|
|ASELS
|16,95
|592.474.582
|% 0,30
|
|GSRAY
|3,56
|572.028.997
|% -2,47
|
|GARAN
|6,81
|434.590.837
|% 0,74
|
|SISE
|6,32
|1.849.677.051
|% 4,29
|
|GSRAY
|3,56
|572.028.997
|% -2,47
|
|EKGYO
|1,74
|227.983.646
|% 1,16
|
|GSDHO
|2,30
|293.602.245
|% 6,48
|
|KRDMD
|3,00
|386.894.357
|% 1,01
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4474
|7,4541
|% 0,29
|
|Euro
|8,8040
|8,8106
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,8467
|9,8961
|% 0,09
|
|Frank
|8,1353
|8,1843
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9799
|1,9898
|% 0,24
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|0,33
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|6,00
|
|Tam
|3.054
|3.130
|-4,91
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-2,37
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,19
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,69
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,02
|
|B. Petrol
|44,14
|44,14
|0,07
|
Seans Raporu
15:38
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-
15:52SAYAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 607, 293 adet işlem
-
15:50METUR
Yüzde 9.77 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 704, 535 adet işlem
-
15:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 45 artarak (% 0.70 ) 1, 221
-
15:49XU100
Endeks 1, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 9, 030.00 milyon TL de
-
15:49SNPAM
Yüzde 8.30 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 704, 873 adet işlem