***JCRAV* *TAMFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2020 11:26
***JCRAV******TAMFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [TAMFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating ile Tam Faktoring A.Ş. arasında 25 Ekim 2013 tarihinde imzalanan kredi derecelendirme sözleşmesi, firma talebine ve karşılıklı mutabakata dayalı olarak iptal edilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830307
BIST
12:4086.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -591,80
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
12:406,4696
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0710
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4696
En Düşük
6,3873
12:407,1134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0769
|Açılış
|: 7,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
12:40310,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -3,82
|Açılış
|: 310,70
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.210.111
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|742.821
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|THYAO
|8,13
|454.634.003
|% 1,88
|
|ASELS
|22,20
|362.585.061
|% 1,00
|
|GARAN
|8,33
|307.388.002
|% -0,72
|
|ISCTR
|5,12
|265.092.927
|% -1,35
|
|TSPOR
|2,55
|151.841.411
|% -5,56
|
|ODAS
|1,23
|87.391.475
|% 4,24
|
|YKBNK
|2,04
|132.824.598
|% -0,49
|
|TSPOR
|2,55
|151.841.411
|% -5,56
|
|THYAO
|8,13
|454.634.003
|% 1,88
|
|ISCTR
|5,12
|265.092.927
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7388
|7,7776
|% 0,66
|
|Frank
|6,7145
|6,7549
|% 1,28
|
|Riyal
|1,7181
|1,7267
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.492
|-37,42
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.061
|2.114
|-14,17
|
|Yarım
|996
|1.023
|-6,86
|
|Çeyrek
|500
|511
|-3,43
|
|Gümüş.Ons
|12,28
|12,33
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,15
|28,15
|-0,58
|