***JCRAV* *TCZB* *TCZ*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.12.2020 14:00
***JCRAV******TCZB******TCZ*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [TCZ, TCZB]
İlgili Fonlar []
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
"T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin konsolide yapısını gözden geçirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AAA (Trk)' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu ‘A-1+ (Trk), görünümlerini ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notlarını ülke tavanı olan ‘BB+'/Negatif' olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895612
BIST
14:051.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,58
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
14:057,3386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0568
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
14:059,0001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0586
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0914
En Düşük
8,9455
14:05443,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,82
|Açılış
|: 443,94
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler14:05
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|132.687.809
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.202.083
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.962.523
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.319.927
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,00
|13.987.849
|% -8,09
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|DOKTA
|29,16
|684.666
|% -4,89
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|IDEAS
|13,55
|2.525.449
|% -3,90
|
|ASELS
|18,54
|1.842.170.819
|% 3,58
|
|GUBRF
|82,40
|1.823.056.524
|% 7,78
|
|GARAN
|10,21
|1.237.550.635
|% 1,90
|
|HALKB
|5,67
|1.216.720.582
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,75
|988.297.028
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,17
|593.884.843
|% 0,46
|
|HALKB
|5,67
|1.216.720.582
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,75
|988.297.028
|% 2,15
|
|ODAS
|3,98
|751.175.841
|% 3,38
|
|YKBNK
|3,08
|460.205.991
|% 0,65
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3359
|7,3386
|% -0,77
|
|Euro
|8,9858
|9,0001
|% -0,65
|
|Sterlin
|9,9629
|10,0128
|% 0,13
|
|Frank
|8,2747
|8,3245
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% -0,67
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|0,76
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-6,63
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-3,21
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,53
|51,53
|0,30
|