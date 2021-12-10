***JCRAV* *TGB* *GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***JCRAV******TGB******GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [GARAN, TGB]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/07/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi14/07/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi10/12/2021AçıklamaTürkiye Garanti Bankası A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not96,7 98,5 98,58 98,07 97,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982551BIST