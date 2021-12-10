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***JCRAV* *TGB* *GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

10.12.2021 09:00
***JCRAV* *TGB* *GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***JCRAV******TGB******GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [GARAN, TGB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/07/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/07/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
10/12/2021
Açıklama

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
96,7 98,5 98,58 98,07 97,91




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982551


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BFREN 1.265,00 89.774.348 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 764.528 % 10,00  
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Altın Gr. 795 795 7,91  
Cumhuriyet 5.283 5.363 69,00  
Tam 5.255 5.388 66,95  
Yarım 2.540 2.607 32,39  
Çeyrek 1.274 1.303 16,19  
Gümüş.Ons 22,16 22,20 0,23  
Gümüş Gr. 9,88 9,90 0,15  
B. Petrol 75,35 75,35 0,93  
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