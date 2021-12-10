***JCRAV* *TGB* *GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
10.12.2021 09:00
***JCRAV******TGB******GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GARAN, TGB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/07/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/07/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
10/12/2021
Açıklama
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
96,7 98,5 98,58 98,07 97,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982551
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|: 2.034
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2.043
En Düşük
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18:0513,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
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|Açılış
|: 13,8950
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|Önceki Kapanış
|: 13,7900
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13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,7359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1401
|Açılış
|: 15,6800
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|Önceki Kapanış
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15,7569
En Düşük
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18:05795,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 8,14
|Açılış
|: 795,15
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|Önceki Kapanış
|: 787,25
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799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.126.463
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
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|BFREN
|1.265,00
|89.774.348
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|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
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|
|PRKAB
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|
|RALYH
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|
|SONME
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|3.559.595
|% -10,00
|
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|
|UTPYA
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|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
|
|KRDMD
|10,89
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|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
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|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
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|YKBNK
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|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8791
|13,8805
|% 0,68
|
|Euro
|15,7083
|15,7359
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,3548
|18,4468
|% 0,98
|
|Frank
|15,0105
|15,1009
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6885
|3,7070
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,65
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,91
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
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|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|0,23
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|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,15
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|0,93
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