***JCRAV* *THL* *HALKB*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.06.2020 18:10
***JCRAV******THL******HALKB*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [HALKB, THL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Türkiye Halk Bankası A.Ş."'nin yapılandırılmış finansman kapsamında ihraç edeceği İTMK'ların (İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler) ratingi JCR Eurasia Rating tarafından "yüksek düzeyde yatırım yapılabilir" kategoride değerlendirilmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AAA (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yerel para notu ise (BBB-) olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851427
BIST
17:58111.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.560,06
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
17:586,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:587,6991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0296
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:58380,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,67
|Açılış
|: 380,14
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|199.634.514
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.746.060
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|84.468.974
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.349.628
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.670.563
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|VAKFN
|3,23
|262.256.726
|% -6,65
|
|GARAN
|8,25
|1.198.878.169
|% 2,36
|
|ASELS
|32,64
|1.187.208.539
|% 2,06
|
|ODAS
|2,20
|911.675.606
|% 7,84
|
|ISFIN
|4,01
|790.393.708
|% 2,04
|
|TCELL
|14,91
|779.493.503
|% 3,25
|
|ODAS
|2,20
|911.675.606
|% 7,84
|
|EKGYO
|1,94
|660.961.751
|% 1,57
|
|KARSN
|2,33
|589.104.271
|% 4,48
|
|IEYHO
|0,90
|195.734.588
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,31
|695.379.244
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5845
|8,6276
|% 0,13
|
|Frank
|7,1679
|7,2111
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8199
|1,8291
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|3,73
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.485
|1,40
|
|Tam
|2.534
|2.553
|1,50
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|0,80
|
|Çeyrek
|619
|624
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,49
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|41,02
|41,02
|1,30
|