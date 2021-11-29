***JCRAV* *THL* *HALKB*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.11.2021 11:00
***JCRAV******THL******HALKB*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [HALKB, THL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Halk Bankası A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979990
BIST
13:381.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.808
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|Önceki Kapanış
|: 1.809
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1.815
En Düşük
1.797
13:3813,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,2518
|Açılış
|: 12,9450
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|Önceki Kapanış
|: 12,7100
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13,0831
En Düşük
12,6998
13:3814,8752
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
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|Açılış
|: 14,7000
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|Önceki Kapanış
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14,8765
En Düşük
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13:38749,70
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 14,70
|Açılış
|: 749,70
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|Önceki Kapanış
|: 735,00
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752,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler13:38
|SONME
|31,02
|2.795.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|674.200
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|11.974.697
|% 9,99
|
|OZBAL
|25,54
|78.958.033
|% 9,99
|
|UZERB
|40,78
|1.314.584
|% 9,98
|
|YBTAS
|9.685,50
|126.988
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,10
|25.699.741
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|475.844
|% -9,97
|
|MEPET
|2,46
|13.953.471
|% -9,56
|
|FENER
|31,58
|114.898.578
|% -8,30
|
|ASELS
|22,62
|1.648.723.729
|% -0,53
|
|KOZAL
|130,00
|1.505.184.909
|% 7,79
|
|GARAN
|11,52
|1.174.427.403
|% 1,05
|
|SASA
|42,84
|1.019.956.392
|% -0,28
|
|THYAO
|17,02
|778.285.635
|% -1,73
|
|YKBNK
|3,19
|512.374.457
|% 0,63
|
|AKBNK
|6,57
|677.899.396
|% -0,45
|
|GARAN
|11,52
|1.174.427.403
|% 1,05
|
|TSKB
|1,49
|143.852.867
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,27
|211.678.703
|% 0,44
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,0613
|13,0681
|% 1,96
|
|Euro
|14,8526
|14,8752
|% 2,81
|
|Sterlin
|17,2835
|17,3701
|% 1,69
|
|Frank
|14,0753
|14,1601
|% 1,86
|
|Riyal
|3,4475
|3,4648
|% 1,24
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|12,95
|
|Altın Gr.
|748
|748
|12,79
|
|Cumhuriyet
|4.946
|5.021
|116,00
|
|Tam
|4.915
|5.039
|106,95
|
|Yarım
|2.375
|2.438
|51,74
|
|Çeyrek
|1.191
|1.219
|25,87
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|0,07
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|Gümüş Gr.
|9,53
|9,54
|0,12
|
|B. Petrol
|71,28
|71,28
|-1,94
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