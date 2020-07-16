***JCRAV* *THL* *HALKB*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
16.07.2020 15:29
***JCRAV******THL******HALKB*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [HALKB, THL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/04/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
20/04/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/07/2020
Açıklama
JCR Eurasia Rating, TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.'nin (Banka) SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu (9,43), görünümü ise (Stabil) olarak belirlemiştir. SPK düzenlemelerine göre gerçekleştirilen bu uyum analizlerinin yanında derece ayrışım seviyesinin daha da kuvvetlendirilmesi, sektörel ve uluslararası karşılaştırma imkânı elde edilebilmesi amacıyla JCR-ER'nin özgün metodolojisine dâhil ettiği ilave ölçümlere göre Banka'nın aldığı bu uyum notlarının, JCR-ER not sisteminde karşılık geldiği seviyeler ise ekteki dosyada verilmiştir..
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
9,44 9,55 9,52 9,31 9,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860089
BIST
18:05118.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.066,43
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
18:056,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
18:057,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
18:05398,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,87
|Açılış
|: 398,14
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|898.263
|% 10,00
|
|ASUZU
|17,82
|126.931.709
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.939.851
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.581.205
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|85.367.943
|% -8,90
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,55
|1.858.688
|% -7,57
|
|HALKS
|3,31
|323.238
|% -7,54
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|THYAO
|11,95
|1.020.954.860
|% 1,27
|
|GARAN
|7,98
|1.013.794.100
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|ODAS
|2,88
|966.212.280
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,82
|464.836.845
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|TRKCM
|4,57
|901.050.695
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6118
|8,6550
|% 0,09
|
|Frank
|7,2342
|7,2778
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-5,02
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.611
|-6,40
|
|Tam
|2.665
|2.679
|-6,60
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|-3,20
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,73
|43,73
|-0,06
|