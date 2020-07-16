***JCRAV* *THL* *HALKB*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***JCRAV******THL******HALKB*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [HALKB, THL]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi20/04/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi20/04/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi16/07/2020AçıklamaJCR Eurasia Rating, TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.'nin (Banka) SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu (9,43), görünümü ise (Stabil) olarak belirlemiştir. SPK düzenlemelerine göre gerçekleştirilen bu uyum analizlerinin yanında derece ayrışım seviyesinin daha da kuvvetlendirilmesi, sektörel ve uluslararası karşılaştırma imkânı elde edilebilmesi amacıyla JCR-ER'nin özgün metodolojisine dâhil ettiği ilave ölçümlere göre Banka'nın aldığı bu uyum notlarının, JCR-ER not sisteminde karşılık geldiği seviyeler ise ekteki dosyada verilmiştir..Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not9,44 9,55 9,52 9,31 9,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860089BIST