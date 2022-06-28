***JCRAV* *THL* *HALKB*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
28.06.2022 14:43
***JCRAV******THL******HALKB*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [HALKB, THL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/04/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
20/04/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/06/2022
Açıklama
Türkiye Halk Bankası A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,37 95,5 96,55 93,41 94,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039672
BIST
16:252.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -19,48
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:2516,6337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0485
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:2517,4560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0972
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:25978,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,72
|Açılış
|: 978,83
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:25
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.526.701
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|103.691.628
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|381.459.336
|% 9,86
|
|BEYAZ
|8,91
|48.267.055
|% 8,79
|
|MAKIM
|16,94
|442.268.066
|% -9,99
|
|SELVA
|7,50
|81.305.330
|% -9,09
|
|LIDFA
|12,76
|58.484.196
|% -8,86
|
|YEOTK
|60,00
|71.029.155
|% -7,55
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,72
|3.775.146.144
|% -0,67
|
|SISE
|21,48
|1.302.360.227
|% 0,28
|
|EREGL
|27,42
|1.101.746.133
|% -0,51
|
|ASELS
|23,44
|1.019.996.240
|% 1,03
|
|SAHOL
|19,86
|769.526.388
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,58
|403.201.897
|% -1,53
|
|ODAS
|2,99
|451.932.008
|% -1,97
|
|TSKB
|2,06
|275.456.777
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,44
|543.861.773
|% -0,67
|
|MOBTL
|1,80
|160.372.506
|% -2,70
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6213
|16,6337
|% -0,29
|
|Euro
|17,4368
|17,4560
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,1389
|20,2399
|% -0,61
|
|Frank
|17,3780
|17,4827
|% 0,16
|
|Riyal
|4,4176
|4,4397
|% -0,31
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|9,44
|
|Altın Gr.
|978
|978
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.541
|6.640
|15,00
|
|Tam
|6.530
|6.619
|-18,00
|
|Yarım
|3.196
|3.236
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.618
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,92
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,54
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:38MEGAP
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567, 438 adet işlem
-
16:38MEGAP
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567, 438 adet işlem
-
16:36XU100
Endeks 2, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 22, 755.00 milyon TL de
-
16:36PINSU
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 741, 027 adet işlem
-
16:34SEKUR
Yüzde -6.66 oranında düşüşle 14.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 933, 239 adet işlem