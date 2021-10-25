***JCRAV* *THYAO*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.10.2021 15:31
***JCRAV******THYAO*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [THYAO]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972180
BIST
16:401.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 18,48
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
16:409,5176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0669
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
16:4011,0585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0787
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
16:40546,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -10,26
|Açılış
|: 546,69
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,27
BIST En Aktif Hisseler16:40
|TSPOR
|4,87
|311.163.999
|% 9,93
|
|ERBOS
|114,00
|131.381.222
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.597.884
|% 9,93
|
|ARMDA
|55,40
|2.396.366
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,02
|4.948.849
|% 9,78
|
|BIOEN
|26,80
|343.465.272
|% -6,94
|
|HUBVC
|10,08
|24.565.081
|% -5,53
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|UFUK
|21,20
|45.132
|% -4,50
|
|GARAN
|9,27
|2.039.228.761
|% 2,09
|
|GUBRF
|69,95
|1.073.384.079
|% 8,20
|
|THYAO
|14,59
|952.279.411
|% 2,17
|
|TUPRS
|140,30
|784.078.634
|% -1,06
|
|EREGL
|19,98
|691.367.544
|% 1,78
|
|GARAN
|9,27
|2.039.228.761
|% 2,09
|
|ODAS
|1,42
|230.251.801
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,62
|319.207.904
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,99
|175.974.693
|% 1,02
|
|KRDMD
|7,57
|618.410.176
|% 0,80
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5119
|9,5176
|% -0,70
|
|Euro
|11,0396
|11,0585
|% -0,71
|
|Sterlin
|13,0423
|13,1077
|% -0,82
|
|Frank
|10,2632
|10,3251
|% -1,08
|
|Riyal
|2,5205
|2,5332
|% -1,04
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-15,14
|
|Altın Gr.
|546
|546
|-11,22
|
|Cumhuriyet
|3.609
|3.664
|-78,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,92
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,69
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,85
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,25
|
|B. Petrol
|84,96
|84,96
|-0,21
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:56DOBUR
Yüzde 6.06 oranında artışla 47.98 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 511 adet işlem
-
16:55CLEBI
Yüzde 5.87 oranında artışla 162.40 lira fiyatla işlem gören hissede 601, 053 adet işlem
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 1 artarak (% 1.22 ) 1, 331
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, HEDEF, ARMDA, MERIT, ERBOS, TSPOR
-
16:54
PENGD, UMPAS, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında