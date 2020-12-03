***JCRAV* *TKFEN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******TKFEN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [TKFEN]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,‘Tekfen Holding A.Ş.yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA- (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notunu ‘BB+', Uzun Vadeli Ulusal Nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil' olarak belirledi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891109BIST