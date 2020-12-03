***JCRAV* *TKFEN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
03.12.2020 10:00
***JCRAV******TKFEN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [TKFEN]
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
‘Tekfen Holding A.Ş.yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA- (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notunu ‘BB+', Uzun Vadeli Ulusal Nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil' olarak belirledi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891109
BIST
10:231.322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,31
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.319
10:237,9180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0564
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,9180
En Düşük
7,8413
10:239,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0862
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,6078
En Düşük
9,4986
10:23466,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,15
|Açılış
|: 466,25
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
467,21
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler10:21
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|SAFKR
|20,28
|30.801.459
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,07
|108.753.530
|% 9,98
|
|UMPAS
|0,78
|19.885
|% 9,86
|
|SELEC
|16,49
|186.789.309
|% 8,77
|
|RODRG
|13,84
|1.516.065
|% -9,13
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|CELHA
|19,23
|1.670.917
|% -8,17
|
|EUKYO
|4,07
|908.486
|% -7,08
|
|GARAN
|9,12
|384.492.489
|% -1,08
|
|KRDMD
|5,04
|231.285.179
|% -0,20
|
|CEMAS
|2,62
|217.486.179
|% 5,65
|
|THYAO
|12,22
|190.213.431
|% -0,24
|
|SELEC
|16,49
|186.789.309
|% 8,77
|
|CEMAS
|2,62
|217.486.179
|% 5,65
|
|TSKB
|2,15
|125.454.766
|% -4,02
|
|EKGYO
|2,16
|119.472.684
|% -0,46
|
|KRDMD
|5,04
|231.285.179
|% -0,20
|
|GARAN
|9,12
|384.492.489
|% -1,08
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9112
|7,9180
|% 0,72
|
|Euro
|9,5955
|9,6032
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,5542
|10,6072
|% 0,74
|
|Frank
|8,8048
|8,8578
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0993
|2,1098
|% 0,47
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|9,27
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,81
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,03
|
|B. Petrol
|48,22
|48,22
|-0,03
|
Seans Raporu
10:21
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