***JCRAV* *TRMNK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.10.2020 15:16
***JCRAV******TRMNK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi (Tera Yatırım ya da Firma) ve Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı "A-(Trk)" ve "A-1(Trk)", görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ‘BB' olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883806
BIST
17:281.157
En Yüksek
|Değişim
|: -2,82%
|| -33,53
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:288,0844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1173
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:289,5548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1056
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:28495,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,90
|Açılış
|: 495,10
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:26
|RTALB
|49,52
|264.298.110
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.284.109
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.059.900
|% 9,98
|
|YAYLA
|3,69
|12.859.798
|% -10,00
|
|KONYA
|749,20
|335.593.565
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.765.824
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|10.142.393
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.556.971
|% -10,00
|
|TSKB
|1,94
|3.157.922.495
|% 6,59
|
|ECILC
|7,55
|1.406.857.523
|% 5,59
|
|GARAN
|6,86
|1.025.241.216
|% -2,97
|
|SISE
|6,47
|841.075.007
|% -4,99
|
|FENER
|38,04
|736.842.395
|% 0,21
|
|TSKB
|1,94
|3.157.922.495
|% 6,59
|
|SKBNK
|1,82
|590.145.283
|% -2,67
|
|EKGYO
|1,71
|472.222.615
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,39
|675.007.522
|% -2,59
|
|IHLAS
|1,18
|239.814.532
|% -7,81
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0816
|8,0837
|% 1,46
|
|Euro
|9,5523
|9,5587
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,4849
|10,5375
|% 1,18
|
|Frank
|8,8731
|8,9265
|% 1,11
|
|Riyal
|2,1497
|2,1604
|% 1,49
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|2,21
|
|Altın Gr.
|495
|495
|8,23
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|71,00
|
|Tam
|3.261
|3.341
|51,50
|
|Yarım
|1.576
|1.616
|24,91
|
|Çeyrek
|790
|808
|12,45
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,04
|
|B. Petrol
|40,98
|40,98
|-1,09
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:42TURGG
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 82.85 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 953 adet işlem
-
17:41DZGYO
Yüzde -8.13 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 945 adet işlem
-
17:40NTHOL
Yüzde -8.54 oranında düşüşle 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 343, 785 adet işlem
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 52 kaybederek (% -2.56 ) 1, 048
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, ROYAL, OZRDN, EGCYO, RTALB, CRFSA, GLRYH, KONTR, KARTN, EUYO