***JCRAV* *ULSFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









R Eurasia Rating,Periyodik gözden geçirme sürecinde "Ulusal Faktoring A.Ş."'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "AA- (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "A-1+ (Trk)" olarak teyit etti. Söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise "Stabil" olarak belirledi. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları, ülke tavanı olan "BB+" düzeyinde değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850663BIST