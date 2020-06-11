***JCRAV* *ULSFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.06.2020 15:29
R Eurasia Rating,
Periyodik gözden geçirme sürecinde "Ulusal Faktoring A.Ş."'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "AA- (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "A-1+ (Trk)" olarak teyit etti. Söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise "Stabil" olarak belirledi. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları, ülke tavanı olan "BB+" düzeyinde değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850663
BIST
16:48109.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -376,62
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
16:486,8272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0515
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8276
En Düşük
6,7686
16:487,7663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7704
En Düşük
7,6811
16:48380,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,96
|Açılış
|: 380,67
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
381,46
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.916.486
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|3.878.157
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|161.503.704
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|130.080.587
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|11.395.226
|% -5,92
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|EKGYO
|1,96
|1.197.187.994
|% 0,51
|
|ASELS
|32,26
|858.357.229
|% 0,19
|
|GARAN
|8,12
|717.346.708
|% -0,85
|
|PETKM
|3,89
|651.562.030
|% 2,37
|
|SOKM
|13,03
|504.187.487
|% 4,41
|
|EKGYO
|1,96
|1.197.187.994
|% 0,51
|
|IHLGM
|1,67
|489.561.625
|% 9,87
|
|TSKB
|1,26
|339.746.847
|% 5,88
|
|ODAS
|2,04
|369.138.155
|% 0,99
|
|PETKM
|3,89
|651.562.030
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5973
|8,6404
|% -0,12
|
|Frank
|7,2141
|7,2576
|% 0,93
|
|Riyal
|1,8124
|1,8215
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-1,18
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.491
|8,70
|
|Tam
|2.539
|2.560
|9,00
|
|Yarım
|1.239
|1.249
|6,30
|
|Çeyrek
|620
|625
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
|
|B. Petrol
|38,97
|38,97
|-2,76
|