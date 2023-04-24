***JCRAV* *ULUFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******ULUFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [ULUFA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKuruluşumuz tarafından Ulusal Faktoring A.Ş. için sehven 20.04.2022 tarihli olarak gönderilen bildirim formu 20.04.2023 tarihi olarak güncellenmiştir.Güncel tarihli Ulusal Faktoring A.Ş. derecelendirme notlarına ilişkin bilgilere PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140531BIST