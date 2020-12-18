***JCRAV* *VESTL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******VESTL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [VESTL]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,‘Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi periyodik değerlendirme sürecinde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş ve Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını sırasıyla ‘A (Trk)' ve ‘A-1 (Trk)', görünümlerini ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca, gerek dolaşımdaki gerekse de ihraç edilecek borçlanma enstrümanları için de uzun vadeli ihraç notu ‘A (Trk)' ve kısa vadeli ihraç notu ‘A-1 (Trk)' olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülke notu ile uyumlu olacak şekilde, ‘BB+/Negatif' olarak belirlenmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893806BIST