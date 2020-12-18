***JCRAV* *VESTL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.12.2020 12:00
***JCRAV******VESTL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [VESTL]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
‘Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi periyodik değerlendirme sürecinde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş ve Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını sırasıyla ‘A (Trk)' ve ‘A-1 (Trk)', görünümlerini ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca, gerek dolaşımdaki gerekse de ihraç edilecek borçlanma enstrümanları için de uzun vadeli ihraç notu ‘A (Trk)' ve kısa vadeli ihraç notu ‘A-1 (Trk)' olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülke notu ile uyumlu olacak şekilde, ‘BB+/Negatif' olarak belirlenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893806
BIST
11:521.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.396
11:527,6997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6877
11:529,4423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0155
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4316
11:52465,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,04
|Açılış
|: 466,14
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ALCAR
|281,10
|34.389.132
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|82.867.646
|% 9,97
|
|CLEBI
|118,20
|61.948.638
|% 9,95
|
|BRSAN
|23,00
|153.158.072
|% 9,94
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|10.298.932
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|18.111.857
|% -9,98
|
|KARTN
|3.130,00
|218.647.107
|% -6,31
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,20
|1.252.195.622
|% 1,46
|
|PGSUS
|76,90
|808.532.733
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,19
|601.915.864
|% 2,34
|
|TCELL
|16,23
|469.690.068
|% 2,66
|
|GARAN
|9,79
|360.973.625
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,19
|601.915.864
|% 2,34
|
|THYAO
|13,20
|1.252.195.622
|% 1,46
|
|ISGYO
|2,39
|197.736.364
|% 4,37
|
|DOHOL
|3,13
|212.170.988
|% 1,62
|
|TSKB
|1,70
|113.879.905
|% 1,19
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6937
|7,6997
|% -0,04
|
|Euro
|9,4376
|9,4423
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,3977
|10,4499
|% -0,15
|
|Frank
|8,6602
|8,7124
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0454
|2,0557
|% -0,08
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|-2,77
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,81
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,34
|51,34
|-0,16
|
Seans Raporu
11:52
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12:03
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12:03XU050
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12:03
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