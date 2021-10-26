***JCRAV* *VKGYO*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.10.2021 12:00
***JCRAV******VKGYO*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [VKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972352
BIST
13:141.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
13:149,5293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0064
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
13:1411,0672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 11,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
13:14547,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -2,11
|Açılış
|: 547,82
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler13:14
|JANTS
|64,50
|184.312.813
|% 9,97
|
|HEDEF
|2,84
|3.099.161
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|52.607.268
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,68
|38.961.797
|% 7,93
|
|TGSAS
|16,63
|14.748.520
|% 6,95
|
|KSTUR
|249,20
|312.995
|% -6,25
|
|BIOEN
|25,42
|208.101.825
|% -5,85
|
|BERA
|9,75
|175.996.312
|% -4,41
|
|EUKYO
|4,62
|931.395
|% -4,35
|
|DENGE
|1,35
|523.020
|% -4,26
|
|GARAN
|9,49
|1.641.747.182
|% 2,71
|
|EREGL
|19,59
|824.959.983
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,73
|637.009.466
|% 2,69
|
|ASELS
|16,47
|629.226.665
|% -2,95
|
|BIMAS
|62,55
|618.951.952
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,63
|510.357.685
|% 1,15
|
|GARAN
|9,49
|1.641.747.182
|% 2,71
|
|EKGYO
|1,96
|263.218.829
|% -0,51
|
|AKBNK
|5,73
|637.009.466
|% 2,69
|
|GLYHO
|1,93
|132.396.944
|% 1,05
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5250
|9,5293
|% -0,07
|
|Euro
|11,0560
|11,0672
|% 0,00
|
|Sterlin
|13,0478
|13,1132
|% -0,33
|
|Frank
|10,3358
|10,3980
|% 0,05
|
|Riyal
|2,5326
|2,5453
|% -0,13
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,52
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.666
|1,00
|
|Tam
|3.594
|3.685
|3,75
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|1,81
|
|Çeyrek
|871
|891
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,68
|84,68
|-0,97
|