***JCRAV* *VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [JCRAV]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz JCR Avrasya Derecelendirme AŞ tarafından değerlendirilmiştir.Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972485BIST