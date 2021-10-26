***JCRAV* *VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.10.2021 17:16
***JCRAV******VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz JCR Avrasya Derecelendirme AŞ tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972485
BIST
17:051.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,04
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
17:059,5149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0696
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
17:0511,0525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0847
|Açılış
|: 11,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
17:05547,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -9,92
|Açılış
|: 547,03
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,27
BIST En Aktif Hisseler17:05
|TSPOR
|4,87
|311.257.853
|% 9,93
|
|ERBOS
|114,00
|131.586.308
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.604.302
|% 9,93
|
|ARMDA
|55,40
|2.579.519
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,02
|5.057.134
|% 9,78
|
|BIOEN
|26,86
|348.862.292
|% -6,74
|
|HUBVC
|10,05
|25.230.583
|% -5,81
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|UFUK
|21,20
|45.132
|% -4,50
|
|GARAN
|9,24
|2.141.108.445
|% 1,76
|
|GUBRF
|69,40
|1.190.968.294
|% 7,35
|
|THYAO
|14,63
|1.009.927.759
|% 2,45
|
|TUPRS
|140,00
|815.097.291
|% -1,27
|
|EREGL
|19,96
|715.828.651
|% 1,68
|
|GARAN
|9,24
|2.141.108.445
|% 1,76
|
|ODAS
|1,41
|230.745.587
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|336.358.576
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,98
|196.884.072
|% 0,51
|
|KRDMD
|7,56
|641.079.850
|% 0,67
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5122
|9,5149
|% -0,73
|
|Euro
|11,0458
|11,0525
|% -0,76
|
|Sterlin
|13,0960
|13,1617
|% -0,41
|
|Frank
|10,3090
|10,3711
|% -0,64
|
|Riyal
|2,5303
|2,5430
|% -0,66
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-19,01
|
|Altın Gr.
|546
|547
|-10,36
|
|Cumhuriyet
|3.609
|3.664
|-78,00
|
|Tam
|3.594
|3.684
|-74,68
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|-36,12
|
|Çeyrek
|871
|891
|-18,07
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,23
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,05
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 91 artarak (% 1.18 ) 1, 626
-
17:19XU100
Endeks 1, 511 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 17, 310.00 milyon TL de
-
17:19PENGD
Yüzde 6.02 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 709, 081 adet işlem
-
17:18EMKEL
Yüzde 6.64 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 088, 180 adet işlem
-
17:17PENGD
Yüzde 6.02 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 669, 204 adet işlem