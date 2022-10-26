***JCRAV* *VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.10.2022 16:24
***JCRAV******VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirkeimiz JCR Avrasya Derecelendirme AŞ tarafından değerlendirilmiştir
"Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ"nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘AAA (tr)' düzeyinde teyit edilmiş ve tüm notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur:
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AAA (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074331
BIST
16:293.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 10,68
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.965
16:2918,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
16:2918,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1026
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
16:29994,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,15
|Açılış
|: 994,94
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler16:27
|HEDEF
|11,00
|49.144.406
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|19.300.769
|% 10,00
|
|TUREX
|16,07
|30.776.495
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|136.965.322
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|34.223.386
|% 9,97
|
|AGYO
|7,53
|58.537.859
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,50
|3.385.963
|% -6,13
|
|OZRDN
|15,69
|24.669.310
|% -5,60
|
|ACSEL
|58,75
|60.781.174
|% -5,24
|
|THYAO
|100,70
|4.173.225.761
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,83
|2.727.621.490
|% 2,00
|
|ASELS
|32,88
|2.341.125.832
|% 3,07
|
|SISE
|33,64
|2.092.854.088
|% -0,53
|
|TUPRS
|368,20
|2.039.699.421
|% -1,68
|
|EKGYO
|4,62
|1.525.839.990
|% 1,99
|
|SKBNK
|2,12
|644.555.089
|% -1,85
|
|TSKB
|3,10
|943.364.344
|% -2,52
|
|ODAS
|7,99
|1.410.641.654
|% 3,63
|
|AKBNK
|15,83
|2.727.621.490
|% 2,00
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6074
|18,6149
|% 0,07
|
|Euro
|18,6508
|18,6577
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,4335
|21,5410
|% 0,73
|
|Frank
|18,7015
|18,8141
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9371
|4,9618
|% 0,06
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|12,31
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,32
|
|Cumhuriyet
|6.666
|6.767
|17,00
|
|Tam
|6.689
|6.752
|-6,00
|
|Yarım
|3.259
|3.298
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.652
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,05
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|0,32
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, AKSEN, ASELS
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 3 artarak (% 0.12 ) 3, 521
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, GOLTS, CRFSA, TUREX, DOBUR, MRSHL, DERHL, METUR, DOGUB, TRCAS
-
16:42
OLMK, ULUUN, AFYON değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:42
ORGE, KERVN, GESAN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında