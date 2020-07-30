***JCRAV* *ZOREN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.07.2020 11:45
***JCRAV******ZOREN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Periyodik gözden geçirme sürecinde, "Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ"'nin konsolide yapısını ve "Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarını" yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk)''ye olarak teyit etti ve söz konusu notlara ilişkin görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ve görünümleri ‘B/Negatif‘ olarak belirlenmiş olup diğer notlarla birlikte detayları ekteki PDF dosyasındadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864165
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,1983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0401
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35438,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,23
|Açılış
|: 438,37
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|QNBFL
|179,60
|24.283.684
|% 9,98
|
|PEKGY
|11,15
|11.060.831
|% 9,96
|
|QNBFB
|88,95
|44.539.675
|% 9,95
|
|JANTS
|111,10
|13.072.812
|% -3,48
|
|AVISA
|13,66
|613.722
|% -2,91
|
|AGHOL
|18,58
|5.961.397
|% -2,88
|
|UMPAS
|0,69
|10.717
|% -2,82
|
|BALAT
|1,94
|136.366
|% -2,02
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|HDFGS
|4,02
|74.968.692
|% 9,84
|
|KRGYO
|6,65
|55.134.971
|% 9,92
|
|QNBFB
|88,95
|44.539.675
|% 9,95
|
|YKSLN
|16,00
|36.911.641
|% 1,78
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|HDFGS
|4,02
|74.968.692
|% 9,84
|
|DERAS
|6,97
|29.490.214
|% 9,94
|
|OYAKC
|8,31
|29.363.421
|% -0,36
|
|ULUUN
|9,94
|27.598.700
|% 6,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0467
|9,0921
|% -0,02
|
|Frank
|7,5979
|7,6437
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8533
|1,8626
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-14,84
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.937
|-1,90
|
|Tam
|2.976
|3.023
|-6,40
|
|Yarım
|1.444
|1.473
|-0,90
|
|Çeyrek
|724
|739
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,39
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|5,23
|5,24
|-0,22
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|-0,75
|