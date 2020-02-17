***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme









***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamalar07.01.2020 tarihli ve 32992422.01.01-E.253 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve 21.01.2020 tarihli ve 50035491-431.01 sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı iznine istinaden Şirketimizce 06.02.2020 tarihinde Şirketimizin olağanüstü genel kurulunda esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesi tadil edilerek Şirket'in tamamı ödenmiş 6.742.578,-TL değerindeki esas sermayesi 14.484.866,-TL tutarında artırılarak 21.227.444,-TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan sermayenin tamamı Şirket'in tek pay sahibi J.P. Morgan International Finance Limited tarafından peşin olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.İlgili genel kurul kararı 29642 ilan sıra no ile 11.02.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 11/02/2020 17/02/2020 10017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819423BIST