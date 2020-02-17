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***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme

17.02.2020 13:23
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***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

       07.01.2020 tarihli ve 32992422.01.01-E.253 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve 21.01.2020 tarihli ve 50035491-431.01 sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı iznine istinaden Şirketimizce 06.02.2020 tarihinde Şirketimizin olağanüstü genel kurulunda esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesi tadil edilerek Şirket'in tamamı ödenmiş 6.742.578,-TL değerindeki esas sermayesi 14.484.866,-TL tutarında artırılarak 21.227.444,-TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan sermayenin tamamı Şirket'in tek pay sahibi J.P. Morgan International Finance Limited tarafından peşin olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.
İlgili genel kurul kararı 29642 ilan sıra no ile 11.02.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 11/02/2020 17/02/2020 10017



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819423


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