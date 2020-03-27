***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.03.2020 15:40
***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklamalar
20196 Yılı faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832874
BIST
16:5989.085
En Yüksek
|Değişim
|: -2,67%
|| -2.442,24
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
16:596,4501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0546
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
16:597,0985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0387
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1240
En Düşük
7,0479
16:59336,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,41
|Açılış
|: 336,92
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|369.616.304
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|46.067.637
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|217.002.964
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.752.594
|% 9,98
|
|RTALB
|5,76
|6.517.303
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.729.126
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,40
|6.176.676
|% -9,70
|
|MTRYO
|4,32
|2.247.557
|% -8,67
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|THYAO
|8,96
|1.423.688.386
|% -3,14
|
|GARAN
|7,99
|802.171.198
|% 0,63
|
|ASELS
|23,24
|642.727.003
|% -4,20
|
|ECILC
|5,19
|521.392.541
|% 7,01
|
|PGSUS
|34,54
|369.616.304
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,87
|134.694.273
|% 3,57
|
|THYAO
|8,96
|1.423.688.386
|% -3,14
|
|ODAS
|1,29
|177.764.501
|% -3,01
|
|YKBNK
|1,88
|225.117.431
|% -3,09
|
|IHLAS
|0,44
|52.608.416
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8716
|7,9111
|% 1,15
|
|Frank
|6,6708
|6,7110
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7113
|1,7199
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-5,93
|
|Altın Gr.
|337
|338
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,31
|14,37
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|25,05
|25,05
|-1,29
|