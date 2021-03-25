***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
25.03.2021 17:01
***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklamalar
2020 yılına ilişkin Faaliyet raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920512
BIST
17:261.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,16
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:267,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:269,4307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0458
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:26444,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,94
|Açılış
|: 444,73
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:26
|VERTU
|29,26
|62.419.357
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|53.067.830
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|58.811.799
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,12
|3.195.402.620
|% -1,11
|
|SASA
|46,94
|1.721.777.618
|% -0,76
|
|KOZAL
|122,20
|1.184.678.378
|% 2,86
|
|THYAO
|12,76
|900.291.775
|% -1,92
|
|PETKM
|5,71
|871.727.160
|% 1,60
|
|GARAN
|7,12
|3.195.402.620
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,24
|295.574.903
|% 4,20
|
|TSKB
|1,43
|277.760.098
|% -2,05
|
|EKGYO
|1,91
|322.334.968
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|372.188.784
|% -1,79
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9528
|7,9608
|% 0,50
|
|Euro
|9,4066
|9,4307
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,8921
|10,9467
|% 0,77
|
|Frank
|8,4546
|8,5055
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1145
|2,1251
|% 0,39
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|3,87
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|23,44
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|11,34
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,67
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-1,79
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:40MAALT
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 216.10 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 560 adet işlem
-
17:38AVTUR
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 578, 354 adet işlem
-
17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, MGROS, GUBRF
-
17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 34 kaybederek (% -0.19 ) 1, 217
-
17:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, ISGSY, IZFAS, SEYKM, TGSAS, FADE, IDEAS, VERTU, ISKPL, TRILC