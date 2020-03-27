***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.742.578 -77 657.756 1.996.920 445.795 9.842.972 9.842.972Transferler11 77 445.795 -445.795 77 77Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.899 22.246 -22.246 954.026 964.925 964.925Dönem Sonu Bakiyeler6.742.578 10.899 680.002 2.420.469 954.026 10.807.974 10.807.974Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.742.578 10.899 680.002 2.420.469 954.026 10.807.974Transferler11 -10.899 45.267 902.760 -954.026 -16.898Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.999 691.621 697.620Sermaye Arttırımı11 14.484.866 14.484.866Dönem Sonu Bakiyeler6.742.578 725.269 14.490.865 3.323.229 691.621 25.973.562 25.973.562Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI667.847 854.120Dönem Karı (Zararı)691.621 954.026Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.715.839 -2.026.563Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 84.782 80.459Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.812.671 -2.108.668Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -2.038.397 -1.915.194Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler225.726 -193.474Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9.927 -16.055Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9.927 -16.055Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.123 17.701İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-346.332 11.463Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)587.356 -58.550Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-763.197 -888İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-763.197 -888Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-170.491 70.901İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-170.491 70.901Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.370.550 -1.061.074Alınan Temettüler69.378 150.943Alınan Faiz1.969.019 1.764.251YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-116.738 -327.844Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-116.738 -327.844Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-116.738 -327.844FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.484.867Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri14.484.867YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.035.976 526.276NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.035.976 526.276DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.433.991 8.907.715DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.469.967 9.433.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 24.521.469 9.711.219Finansal Yatırımlar5 573.577Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar573.577Peşin Ödenmiş Giderler363.403 280.052İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 363.403 280.052Diğer Dönen Varlıklar202.280 500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 202.280 500ARA TOPLAM25.087.152 10.565.348TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.087.152 10.565.348DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Diğer Alacaklar696.787 16.441İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 696.787 16.441Maddi Duran Varlıklar336.258 326.343Tesis, Makine ve Cihazlar8 336.258 326.343TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.192.756 502.495TOPLAM VARLIKLAR26.279.908 11.067.843KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar2 2İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2 2Diğer Borçlar72.500 20.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 72.500 20.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü215.192 219.092ARA TOPLAMVADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER287.694 239.094UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 18.652 20.775TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.652 20.775TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER306.346 259.869ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.973.562 10.807.974Ödenmiş Sermaye11 6.742.578 6.742.578Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.999 5.999Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.999 5.999Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.899Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)10.899Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)10.899Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler725.269 680.002Yasal Yedekler725.269 680.002Diğer Yedekler14.484.867Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.323.228 2.414.470Net Dönem Karı veya Zararı691.621 954.026TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.973.562 10.807.974TOPLAM KAYNAKLAR26.279.908 11.067.843Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri12 -1.193.414 -739.620Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 32.868 8.986Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -14.068ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.160.546 -744.702FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.160.546 -744.702Finansman Gelirleri15 2.038.397 1.915.193SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)877.851 1.170.491Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-186.230 -216.465Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -186.230 -216.465SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)691.621 954.026DÖNEM KARI (ZARARI)691.621 954.026Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları691.621 954.026Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 10.899Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 13.973Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.074Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.074DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 10.899TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)691.621 964.925Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları691.621 964.925http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832867BIST