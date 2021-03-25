***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
25.03.2021 16:49
***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.742.578 10.899 680.002 2.420.469 954.026 10.807.974
Transferler
-10.899 45.267 902.760 -954.026 -16.898
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.999 691.621 697.620
Sermaye Arttırımı
14.484.866 14.484.866
Dönem Sonu Bakiyeler
6.742.578 725.269 14.490.865 3.323.229 691.621 25.973.562 25.973.562
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.742.578 725.269 14.490.865 3.323.229 691.621 25.973.562 25.973.562
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
691.621 -691.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
785.122 785.122
Sermaye Arttırımı
14.484.866
Sermaye Azaltımı
-14.484.866
Dönem Sonu Bakiyeler
21.227.444 725.269 5.999 4.014.850 785.122 26.758.684 26.758.684
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
808.091 667.847
Dönem Karı (Zararı)
785.122 691.621
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.590.282 -1.715.839
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 84.477 84.782
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.674.692 -1.812.671
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.636.227 -2.038.397
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-38.465 225.726
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.927
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9.927
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-67 2.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.976 -346.332
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
89.967 587.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
50.768 -763.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
50.768 -763.197
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.711 -170.491
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-163.711 -170.491
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.828.136 -1.370.550
Alınan Temettüler
89.358 69.378
Alınan Faiz
2.546.869 1.969.019
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -116.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-116.738
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-116.738
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 14.484.867
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14.484.867
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
808.091 15.035.976
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
808.091 15.035.976
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.469.967 9.433.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 25.278.058 24.469.967
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 25.278.059 24.521.469
Peşin Ödenmiş Giderler
273.105 363.403
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 273.105 363.4ğerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.999 5.999
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
725.269 725.269
Diğer Yedekler
14.484.867
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.014.850 3.323.228
Net Dönem Karı veya Zararı
785.122 691.621
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.758.684 25.973.562
TOPLAM KAYNAKLAR
27.070.712 26.279.908
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
12 -1.674.147 -1.193.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 16.269 32.868
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.657.878 -1.160.546
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.657.878 -1.160.546
Finansman Gelirleri
15 2.636.227