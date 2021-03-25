***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.742.578 10.899 680.002 2.420.469 954.026 10.807.974Transferler-10.899 45.267 902.760 -954.026 -16.898Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.999 691.621 697.620Sermaye Arttırımı14.484.866 14.484.866Dönem Sonu Bakiyeler6.742.578 725.269 14.490.865 3.323.229 691.621 25.973.562 25.973.562Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.742.578 725.269 14.490.865 3.323.229 691.621 25.973.562 25.973.562Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)691.621 -691.621Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)785.122 785.122Sermaye Arttırımı14.484.866Sermaye Azaltımı-14.484.866Dönem Sonu Bakiyeler21.227.444 725.269 5.999 4.014.850 785.122 26.758.684 26.758.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI808.091 667.847Dönem Karı (Zararı)785.122 691.621Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.590.282 -1.715.839Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 84.477 84.782Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.674.692 -1.812.671Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -2.636.227 -2.038.397Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-38.465 225.726Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9.927Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9.927Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-67 2.123İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.976 -346.332Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)89.967 587.356Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler50.768 -763.197İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)50.768 -763.197Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-163.711 -170.491İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-163.711 -170.491Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.828.136 -1.370.550Alınan Temettüler89.358 69.378Alınan Faiz2.546.869 1.969.019YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -116.738Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-116.738Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-116.738FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 14.484.867Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri14.484.867YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)808.091 15.035.976NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)808.091 15.035.976DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.469.967 9.433.991DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 25.278.058 24.469.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 25.278.059 24.521.469Peşin Ödenmiş Giderler273.105 363.403İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 273.105 363.4ğerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.999 5.999Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler725.269 725.269Diğer Yedekler14.484.867Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.014.850 3.323.228Net Dönem Karı veya Zararı785.122 691.621TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.758.684 25.973.562TOPLAM KAYNAKLAR27.070.712 26.279.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri12 -1.674.147 -1.193.414Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 16.269 32.868ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.657.878 -1.160.546FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.657.878 -1.160.546Finansman Gelirleri15 2.636.227