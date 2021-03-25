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***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

25.03.2021 17:12



***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/03/2021
Karar Sayısı
2
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye m/920518


BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 314,60 580.122 % 10,00  
UMPAS 2,20 88.719 % 10,00  
SEYKM 35,00 59.480.054 % 9,99  
FADE 17,39 53.141.755 % 9,99  
TGSAS 18,82 28.689.872 % 9,99  
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17:56 Alış Satış %  
Dolar 7,9429 7,9443 % 0,29  
Euro 9,3868 9,4246 % 0,42  
Sterlin 10,8829 10,9375 % 0,68  
Frank 8,4458 8,4967 % 0,15  
Riyal 2,1147 2,1253 % 0,40  
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17:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.737 2,52  
Altın Gr. 444 444 1,89  
Cumhuriyet 2.942 2.987 27,00  
Tam 2.929 3.004 23,97  
Yarım 1.415 1.453 11,60  
Çeyrek 710 727 5,79  
Gümüş.Ons 24,99 25,02 -0,09  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,00  
B. Petrol 62,11 62,11 -2,30  
Seans Raporu 17:56
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