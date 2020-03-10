***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler331.388.196 45.060.719 0 -17.036.478 15.315.361 1.596.777 10.744.814 1.889.304 -49.098.057 -19.573.847 320.286.789 320.286.789Transferler0 0 0 0 0 0 122.641 0 -19.696.488 19.573.847 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -11.406.009 5.271.417 -186.478 0 0 0 -72.641.155 -78.962.225Dönem Sonu Bakiyeler331.388.196 45.060.719 0 -28.442.487 20.586.778 1.410.299 10.867.455 1.889.304 -68.794.545 -72.641.155 241.324.564 0 241.324.564Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler331.388.196 45.060.719 0 -28.442.487 20.586.778 1.410.299 10.867.455 1.889.304 -68.794.545 -72.641.155 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -72.641.155 72.641.155 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -5.823.420 -19.827.863 1.112.824 0 0 0 -294.496.256 -319.034.715Sermaye Arttırımı74.000.000 0 107.300.000 0 0 0 0 0 0 0 181.300.000Dönem Sonu Bakiyeler405.388.196 45.060.719 107.300.000 -34.265.907 758.915 2.523.123 10.867.455 1.889.304 -141.435.700 -294.496.256 103.589.849 0 103.589.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI93.728.398 -95.616.248Dönem Karı (Zararı)-294.496.256 -72.641.155Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler297.622.929 165.341.910Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 74.292.103 57.777.080Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler62.860.676 28.844.153Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 8.330.139 11.197.581Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 54.530.537 17.646.572Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.759.430 19.081.313Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 10.225.172 16.621.140Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.189.817 2.460.173Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 12.344.441 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler125.354.752 83.276.934Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 125.354.752 83.276.934Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11.887.826 -11.957.777Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler414.304 -629.682Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-132.708 165.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -132.708 165.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -233.786 -230.850Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 1.141.040 -8.699.851Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -2.720.708 -346.923Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 0 -1.937.487İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler106.038.328 -167.665.097Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler81.987.055 -28.609.455Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.072.592 -15.131.028Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5.606.784 -119.890.005Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.815.848 -10.848.334Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.159.094 1.100.874İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.139.673 5.712.851Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları109.165.001 -74.964.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -11.071.283 -10.884.584Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.365.320 -9.767.322YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.567.586 -73.475.528Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 1.937.487Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri800.236 2.553.740Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-47.099.530 -78.093.438Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.779.708 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 126.683Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-48.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.779.129 164.255.492Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri181.300.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 181.300.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri301.868.840 861.499.365Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-373.593.217 -627.114.695Ödenen Faiz-125.354.752 -70.129.178YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.381.683 -4.836.284Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-21.218.893 -7.105.884NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.162.790 -11.942.168DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.554.472 32.496.640DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.717.262 20.554.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 45.717.262 20.554.472Ticari Alacaklar316.598.357 406.615.982İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.563.978 5.928.038İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 312.034.379 400.687.944Diğer Alacaklar22.464.456 4.155.899İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 22.464.456 4.155.899Türev Araçlar7 69.951 11.957.777Stoklar9 295.710.017 356.616.140Peşin Ödenmiş Giderler10 15.857.532 14.342.634Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.621 229.703Diğer Dönen Varlıklar19 34.832.157 20.571.888ARA TOPLAM731.258.353 835.044.495TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR731.258.353 835.044.495DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 3.499.061 2.060.031Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 1.112.042 801.824Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 19.295.254 31.436.546Maddi Duran Varlıklar12 420.185.945 442.802.603Kullanım Hakkı Varlıkları14 22.663.704 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 34.175.154 31.004.613Peşin Ödenmiş Giderler10 0 1.847.557Ertelenmiş Vergi Varlığı27 15.895.271 17.836.844Diğer Duran Varlıklar264.009 427.584TOPLAM DURAN VARLIKLAR517.090.440 528.217.602TOPLAM VARLIKLAR1.248.348.793 1.363.262.097KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 252.046.336 459.304.546Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 54.754.473 20.843.774Ticari Borçlar326.294.949 261.479.101İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 66.154.776 23.938.902İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 260.140.173 237.540.199Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 10.308.072 8.312.914Diğer Borçlar433.871 1.399.310İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 433.871 1.399.310Devlet Teşvik ve Yardımları474.692 85.188Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 42.797.924 49.563.625Kısa Vadeli Karşılıklar34.511.289 19.553.566Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 8.831.547 8.408.082Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 25.679.742 11.145.484Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 2.411.002 2.169.636ARA TOPLAM724.032.608 822.711.660TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER724.032.608 822.711.660UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 370.800.543 246.513.705Diğer Borçlar0 9.193.655İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 0 9.193.655Uzun Vadeli Karşılıklar47.986.358 41.192.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 47.986.358 41.192.069Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 1.939.435 2.326.444TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER420.726.336 299.225.873TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.144.758.944 1.121.937.533ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar103.589.849 241.324.564Ödenmiş Sermaye20 405.388.196 331.388.196Sermaye Düzeltme Farkları20 45.060.719 45.060.719Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 107.300.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-34.265.907 -28.442.487Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.265.907 -28.442.487Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.265.907 -28.442.487Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.282.038 21.997.077Yabancı Para Çevrim Farkları758.915 20.586.778Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.523.123 1.410.299Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.523.123 1.410.299Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 10.867.455 10.867.455Diğer Yedekler1.889.304 1.889.304Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-141.435.700 -68.794.545Net Dönem Karı veya Zararı-294.496.256 -72.641.155TOPLAM ÖZKAYNAKLAR103.589.849 241.324.564TOPLAM KAYNAKLAR1.248.348.793 1.363.262.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.159.076.875 1.298.512.281Satışların Maliyeti21 -1.017.465.833 -967.893.684TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)141.611.042 330.618.597BRÜT KAR (ZARAR)141.611.042 330.618.597Genel Yönetim Giderleri22 -93.112.060 -78.456.734Pazarlama Giderleri22 -201.351.978 -206.194.210Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -14.390.232 -15.465.910Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 121.738.996 186.853.882Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -74.622.074 -159.587.730ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-120.126.306 57.767.895Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 5.072.192 2.664.900Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 -165.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 233.786 230.850FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-114.820.328 60.498.645Finansman Gelirleri26 33.511.044 41.584.904Finansman Giderleri26 -212.045.932 -183.424.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-293.355.216 -81.341.006Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.141.040 8.699.851Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -1.141.040 8.699.851SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-294.496.256 -72.641.155DÖNEM KARI (ZARARI)-294.496.256 -72.641.155Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-294.496.256 -72.641.155Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.823.420 -11.406.009Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -7.355.322 -14.282.515Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar76.432 20.003Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3 76.432 20.003Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.455.470 2.856.503Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.455.470 2.856.503Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-18.715.039 5.084.939Yabancı Para Çevrim Farkları-19.827.863 5.271.417Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.391.030 -233.096Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)3 1.391.030 -233.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-278.206 46.618Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-278.206 46.618DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.538.459 -6.321.070TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-319.034.715 -78.962.225Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-319.034.715 -78.962.225http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826543BIST