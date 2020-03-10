***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.03.2020 19:48
***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 0 -17.036.478 15.315.361 1.596.777 10.744.814 1.889.304 -49.098.057 -19.573.847 320.286.789 320.286.789
Transferler
0 0 0 0 0 0 122.641 0 -19.696.488 19.573.847 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -11.406.009 5.271.417 -186.478 0 0 0 -72.641.155 -78.962.225
Dönem Sonu Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 0 -28.442.487 20.586.778 1.410.299 10.867.455 1.889.304 -68.794.545 -72.641.155 241.324.564 0 241.324.564
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 0 -28.442.487 20.586.778 1.410.299 10.867.455 1.889.304 -68.794.545 -72.641.155 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -72.641.155 72.641.155 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -5.823.420 -19.827.863 1.112.824 0 0 0 -294.496.256 -319.034.715
Sermaye Arttırımı
74.000.000 0 107.300.000 0 0 0 0 0 0 0 181.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
405.388.196 45.060.719 107.300.000 -34.265.907 758.915 2.523.123 10.867.455 1.889.304 -141.435.700 -294.496.256 103.589.849 0 103.589.849
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.728.398 -95.616.248
Dönem Karı (Zararı)
-294.496.256 -72.641.155
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
297.622.929 165.341.910
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 74.292.103 57.777.080
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
62.860.676 28.844.153
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.330.139 11.197.581
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 54.530.537 17.646.572
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.759.430 19.081.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 10.225.172 16.621.140
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.189.817 2.460.173
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 12.344.441 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
125.354.752 83.276.934
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 125.354.752 83.276.934
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11.887.826 -11.957.777
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
414.304 -629.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-132.708 165.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -132.708 165.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -233.786 -230.850
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 1.141.040 -8.699.851
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -2.720.708 -346.923
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 0 -1.937.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
106.038.328 -167.665.097
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
81.987.055 -28.609.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.072.592 -15.131.028
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.606.784 -119.890.005
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.815.848 -10.848.334
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.159.094 1.100.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.139.673 5.712.851
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
109.165.001 -74.964.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -11.071.283 -10.884.584
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.365.320 -9.767.322
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.567.586 -73.475.528
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 1.937.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
800.236 2.553.740
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.099.530 -78.093.438
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.779.708 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 126.683
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-48.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.779.129 164.255.492
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
181.300.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 181.300.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
301.868.840 861.499.365
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-373.593.217 -627.114.695
Ödenen Faiz
-125.354.752 -70.129.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.381.683 -4.836.284
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-21.218.893 -7.105.884
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.162.790 -11.942.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.554.472 32.496.640
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.717.262 20.554.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 45.717.262 20.554.472
Ticari Alacaklar
316.598.357 406.615.982
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.563.978 5.928.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 312.034.379 400.687.944
Diğer Alacaklar
22.464.456 4.155.899
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.464.456 4.155.899
Türev Araçlar
7 69.951 11.957.777
Stoklar
9 295.710.017 356.616.140
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.857.532 14.342.634
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.621 229.703
Diğer Dönen Varlıklar
19 34.832.157 20.571.888
ARA TOPLAM
731.258.353 835.044.495
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
731.258.353 835.044.495
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3 3.499.061 2.060.031
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.112.042 801.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 19.295.254 31.436.546
Maddi Duran Varlıklar
12 420.185.945 442.802.603
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 22.663.704 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 34.175.154 31.004.613
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 1.847.557
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 15.895.271 17.836.844
Diğer Duran Varlıklar
264.009 427.584
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
517.090.440 528.217.602
TOPLAM VARLIKLAR
1.248.348.793 1.363.262.097
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 252.046.336 459.304.546
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 54.754.473 20.843.774
Ticari Borçlar
326.294.949 261.479.101
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 66.154.776 23.938.902
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 260.140.173 237.540.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 10.308.072 8.312.914
Diğer Borçlar
433.871 1.399.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 433.871 1.399.310
Devlet Teşvik ve Yardımları
474.692 85.188
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 42.797.924 49.563.625
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.511.289 19.553.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 8.831.547 8.408.082
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 25.679.742 11.145.484
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.411.002 2.169.636
ARA TOPLAM
724.032.608 822.711.660
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
724.032.608 822.711.660
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 370.800.543 246.513.705
Diğer Borçlar
0 9.193.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 9.193.655
Uzun Vadeli Karşılıklar
47.986.358 41.192.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 47.986.358 41.192.069
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.939.435 2.326.444
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
420.726.336 299.225.873
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.144.758.944 1.121.937.533
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
103.589.849 241.324.564
Ödenmiş Sermaye
20 405.388.196 331.388.196
Sermaye Düzeltme Farkları
20 45.060.719 45.060.719
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 107.300.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-34.265.907 -28.442.487
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.265.907 -28.442.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.265.907 -28.442.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.282.038 21.997.077
Yabancı Para Çevrim Farkları
758.915 20.586.778
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.523.123 1.410.299
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.523.123 1.410.299
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 10.867.455 10.867.455
Diğer Yedekler
1.889.304 1.889.304
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-141.435.700 -68.794.545
Net Dönem Karı veya Zararı
-294.496.256 -72.641.155
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
103.589.849 241.324.564
TOPLAM KAYNAKLAR
1.248.348.793 1.363.262.097
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 1.159.076.875 1.298.512.281
Satışların Maliyeti
21 -1.017.465.833 -967.893.684
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.611.042 330.618.597
BRÜT KAR (ZARAR)
141.611.042 330.618.597
Genel Yönetim Giderleri
22 -93.112.060 -78.456.734
Pazarlama Giderleri
22 -201.351.978 -206.194.210
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -14.390.232 -15.465.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 121.738.996 186.853.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -74.622.074 -159.587.730
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-120.126.306 57.767.895
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 5.072.192 2.664.900
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -165.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 233.786 230.850
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-114.820.328 60.498.645
Finansman Gelirleri
26 33.511.044 41.584.904
Finansman Giderleri
26 -212.045.932 -183.424.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-293.355.216 -81.341.006
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.141.040 8.699.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.141.040 8.699.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-294.496.256 -72.641.155
DÖNEM KARI (ZARARI)
-294.496.256 -72.641.155
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-294.496.256 -72.641.155
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.823.420 -11.406.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -7.355.322 -14.282.515
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
76.432 20.003
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 76.432 20.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.455.470 2.856.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.455.470 2.856.503
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-18.715.039 5.084.939
Yabancı Para Çevrim Farkları
-19.827.863 5.271.417
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.391.030 -233.096
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
3 1.391.030 -233.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-278.206 46.618
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-278.206 46.618
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.538.459 -6.321.070
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-319.034.715 -78.962.225
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-319.034.715 -78.962.225
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826543
BIST