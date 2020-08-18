***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler331.388.196 45.060.719 0 -28.442.487 20.586.778 1.410.299 10.867.455 1.889.304 -68.794.545 -72.641.155 241.324.564 241.324.564Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -72.641.155 72.641.155 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -4.598.277 1.842.714 -45.952 0 0 0 -121.477.516 -124.279.031 -124.279.031Dönem Sonu Bakiyeler331.388.196 45.060.719 0 -33.040.764 22.429.492 1.364.347 10.867.455 1.889.304 -141.435.700 -121.477.516 117.045.533 117.045.533Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler405.388.196 45.060.719 107.300.000 -34.265.907 758.915 2.523.123 10.867.455 1.889.304 -141.435.700 -294.496.256 103.589.849 103.589.849Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -294.496.256 294.496.256 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -4.319.000 -10.988.796 240.963 0 0 0 3.220.951 -11.845.882 -11.845.882Dönem Sonu Bakiyeler405.388.196 45.060.719 107.300.000 -38.584.907 -10.229.881 2.764.086 10.867.455 1.889.304 -435.931.956 3.220.951 91.743.967 91.743.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-61.055.280 2.322.666Dönem Karı (Zararı)3.220.951 -121.477.516Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.362.553 124.579.212Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 35.564.899 28.670.595Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.850.638 11.942.423Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.104.649 4.367.540Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.745.989 7.574.883Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.721.961 8.887.107Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 6.166.999 7.244.168Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.074.865 1.097.904Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 1.480.097 545.035Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler38.494.021 67.429.969Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 38.494.021 67.429.969Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -28.667.898 -26.080.844Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler10.988.796 31.718.948Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -203.071 -191.042Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.221.081 2.202.056Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-37.165.712 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-94.017.125 7.759.521Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.728.939 2.324.867Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-825.734 -4.568.614Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.881.093 -20.718.526Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-77.407.582 64.064.912Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.122.292 -810.613İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.509.363 -32.532.505Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-58.433.621 10.861.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.743.443 -7.410.097Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -878.216 -1.128.454YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI39.406.693 -19.210.071Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri59.223.379 8.212.966Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -19.816.686 -27.423.037FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.425.616 15.826.812Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri259.064.030 434.963.605Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-207.976.154 -345.957.945Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.904.876 -5.748.879Ödenen Faiz-30.757.384 -67.429.969YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.222.971 -1.060.593NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.222.971 -1.060.593DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 45.717.262 20.554.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 37.494.291 19.493.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 37.494.291 45.717.262Ticari Alacaklar311.764.769 316.598.357İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 14.111.509 4.563.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 297.653.260 312.034.379Diğer Alacaklar21.223.422 22.464.456İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.223.422 22.464.456Türev Araçlar7 22.191.975 69.951Stoklar8 295.845.121 295.710.017Peşin Ödenmiş Giderler25.313.015 15.857.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.685 8.621Diğer Dönen Varlıklar23.472.621 34.832.157ARA TOPLAM737.313.899 731.258.353TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR737.313.899 731.258.353DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 3.800.266 3.499.061Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 1.322.572 1.112.042Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18.350.254 19.295.254Maddi Duran Varlıklar9 381.972.656 420.185.945Kullanım Hakkı Varlıkları11 24.687.619 22.663.704Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 38.016.880 34.175.154Ertelenmiş Vergi Varlığı20 18.437.361 15.895.271Diğer Duran Varlıklar150.442 264.009TOPLAM DURAN VARLIKLAR486.738.050 517.090.440TOPLAM VARLIKLAR1.224.051.949 1.248.348.793KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 339.344.227 252.046.336Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 166.561.097 54.754.473Ticari Borçlar262.188.567 326.294.949İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 63.766.362 66.154.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 198.422.205 260.140.173Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.958.416 10.308.072Diğer Borçlar2.343.877 433.871İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.343.877 433.871Devlet Teşvik ve Yardımları474.692 474.692Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.562.940 42.797.924Kısa Vadeli Karşılıklar33.284.144 34.511.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 10.850.768 8.831.547Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 22.433.376 25.679.742Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler608.320 2.411.002ARA TOPLAM843.326.280 724.032.608TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER843.326.280 724.032.608UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 230.520.540 370.800.543Uzun Vadeli Karşılıklar56.942.796 47.986.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 56.942.796 47.986.358Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 1.518.366 1.939.435TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER288.981.702 420.726.336TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.132.307.982 1.144.758.944ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar91.743.967 103.589.849Ödenmiş Sermaye16 405.388.196 405.388.196Sermaye Düzeltme Farkları16 45.060.719 45.060.719Paylara İlişkin Primler (İskontolar)107.300.000 107.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-38.584.907 -34.265.907Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-38.584.907 -34.265.907Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-38.584.907 -34.265.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.465.795 3.282.038Yabancı Para Çevrim Farkları-10.229.881 758.915Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.764.086 2.523.123Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.764.086 2.523.123Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 10.867.455 10.867.455Diğer Yedekler1.889.304 1.889.304Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-435.931.956 -141.435.700Net Dönem Karı veya Zararı3.220.951 -294.496.256TOPLAM ÖZKAYNAKLAR91.743.967 103.589.849TOPLAM KAYNAKLAR1.224.051.949 1.248.348.793Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat612.139.402 567.061.880Satışların Maliyeti-484.612.562 -453.898.803TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)127.526.840 113.163.077BRÜT KAR (ZARAR)127.526.840 113.163.077Genel Yönetim Giderleri-32.272.285 -43.662.002Pazarlama Giderleri-80.501.772 -109.223.168Araştırma ve Geliştirme Giderleri-7.160.593 -6.684.851Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 46.230.715 59.249.198Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -27.762.767 -35.043.589ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.060.138 -22.201.335Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37.839.617 55.027Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 203.071 209.414FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)64.102.826 -21.936.894Finansman Gelirleri19 28.667.898 26.486.826Finansman Giderleri19 -92.770.854 -123.825.392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-130 -119.275.460Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.221.081 -2.202.056Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 3.221.081 -2.202.056SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.220.951 -121.477.516DÖNEM KARI (ZARARI)3.220.951 -121.477.516Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.220.951 -121.477.516Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,00200000 -0,08300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.319.000 -4.598.277Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -5.408.074 -5.724.882Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar7.459 -18.372Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3 7.459 -18.372Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.081.615 1.144.977Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi20 1.081.615 1.144.977Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-10.747.833 1.796.762Yabancı Para Çevrim Farkları-10.988.796 1.842.714Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)301.205 -57.439Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)3 301.205 -57.439Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-60.242 11.487Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi20 -60.242 11.487DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.066.833 -2.801.515TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.845.882 -124.279.031Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-11.845.882 -124.279.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869836BIST