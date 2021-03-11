***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI130.372.533 71.064.694Dönem Karı (Zararı)73.809.254 -294.496.256Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler134.816.951 317.668.752Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 74.718.708 74.292.103Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler21.190.696 62.860.676Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 3.242.911 8.330.139Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 16.809.088 54.530.537Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.138.697 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29.824.162 25.391.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 12.547.798 10.626.183Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.940.258 2.189.817Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 12.636.511 231.253Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.699.595 12.344.441Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler78.261.607 125.354.752Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 78.261.607 125.354.752Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.420.122 19.827.863Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.731.373 11.755.118Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 1.398.499 -132.708Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-9.129.872 11.887.826Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -296.727 -233.786Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -28.971.548 1.141.040Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-36.598.696 -2.720.708Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -36.535.629 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -63.067 -2.720.708İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-64.070.521 59.595.745Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-139.600.037 81.987.055Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.071.679 -32.072.592Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9.672.173 5.606.784Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.108.650 64.815.848Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.627.064 -10.159.094İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.193.308 -50.582.256Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları144.555.684 82.768.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -14.183.151 -11.703.547YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.448.253 -31.567.586Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri55.706.470 800.236Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-58.432.790 -47.099.530Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.278.067 14.779.708Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri-48.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-107.708.459 6.884.575Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 0 181.300.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri597.271.672 303.491.323Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-634.405.504 -373.593.217Ödenen Faiz-70.574.627 -104.313.531YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.215.821 46.381.683Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-20.059.484 -21.218.893NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.156.337 25.162.790DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 45.717.262 20.554.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 46.873.599 45.717.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler331.388.196 45.060.719 0 -28.442.487 20.586.778 1.410.299 10.867.455 1.889.304 -68.794.545 -72.641.155 241.324.564 0 241.324.564Transferler-72.641.155 72.641.155 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.823.420 -19.827.863 1.112.824 -294.496.256 -319.034.715 0 -319.034.715Sermaye Arttırımı74.000.000 107.300.000 181.300.000 0 181.300.000Dönem Sonu Bakiyeler405.388.196 45.060.719 107.300.000 -34.265.907 758.915 2.523.123 10.867.455 1.889.304 -141.435.700 -294.496.256 103.589.849 0 103.589.849Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler405.388.196 45.060.719 107.300.000 -34.265.907 758.915 2.523.123 10.867.455 1.889.304 -141.435.700 -294.496.256 103.589.849 0 103.589.849Transferler-294.496.256 294.496.256 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.322.189 -4.420.122 1.300.654 73.809.254 63.367.597 0 63.367.597Dönem Sonu Bakiyeler405.388.196 45.060.719 107.300.000 -41.588.096 -3.661.207 3.823.777 10.867.455 1.889.304 -435.931.956 73.809.254 166.957.446 0 166.957.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 46.873.599 45.717.262Ticari Alacaklar456.198.394 316.598.357İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.892.016 4.563.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 450.306.378 312.034.379Diğer Alacaklar24.536.135 22.464.456İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 24.536.135 22.464.456Türev Araçlar7 0 69.951Stoklar9 286.037.844 295.710.017Peşin Ödenmiş Giderler10 13.291.606 15.857.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.524.854 8.621Diğer Dönen Varlıklar19 1.646.283 34.832.157ARA TOPLAM830.108.715 731.258.353TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR830.108.715 731.258.353DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 5.124.879 3.499.061Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 1.381.993 1.112.042Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 16.681.755 19.295.254Maddi Duran Varlıklar12 383.576.764 420.185.945Kullanım Hakkı Varlıkları14 20.941.570 22.663.704Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 42.900.431 34.175.154Ertelenmiş Vergi Varlığı27 46.468.579 15.895.271Diğer Duran Varlıklar408.720 264.009TOPLAM DURAN VARLIKLAR517.484.691 517.090.440TOPLAM VARLIKLAR1.347.593.406 1.248.348.793KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 188.405.631 252.046.336Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 154.130.969 54.754.473Ticari Borçlar371.403.599 326.294.949İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 98.319.902 66.154.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 273.083.697 260.140.173Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 7.476.382 10.308.072Diğer Borçlar2.060.935 433.871İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.060.935 433.871Türev Araçlar9.199.823 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar7 9.199.823 0Devlet Teşvik ve Yardımları124.602 474.692Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 38.880.396 42.797.924Kısa Vadeli Karşılıklar44.172.466 34.511.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 22.566.401 8.831.547Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 21.606.065 25.679.742Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.734.613 2.411.002ARA TOPLAM817.589.416 724.032.608TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER817.589.416 724.032.608UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 305.617.900 370.800.543Uzun Vadeli Karşılıklar55.585.114 47.986.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 55.585.114 47.986.358Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 1.843.530 1.939.435TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER363.046.544 420.726.336TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.180.635.960 1.144.758.944ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar166.957.446 103.589.849Ödenmiş Sermaye20 405.388.196 405.388.196Sermaye Düzeltme Farkları20 45.060.719 45.060.719Paylara İlişkin Primler (İskontolar)107.300.000 107.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-41.588.096 -34.265.907Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.588.096 -34.265.907Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.588.096 -34.265.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)162.570 3.282.038Yabancı Para Çevrim Farkları-3.661.207 758.915Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.823.777 2.523.123Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.823.777 2.523.123Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 10.867.455 10.867.455Diğer Yedekler1.889.304 1.889.304Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-435.931.956 -141.435.700Net Dönem Karı veya Zararı73.809.254 -294.496.256TOPLAM ÖZKAYNAKLAR166.957.446 103.589.849TOPLAM KAYNAKLAR1.347.593.406 1.248.348.793Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.546.425.860 1.159.076.875Satışların Maliyeti21 -1.152.855.036 -1.017.465.833TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)393.570.824 141.611.042BRÜT KAR (ZARAR)393.570.824 141.611.042Genel Yönetim Giderleri22 -76.179.710 -93.112.060Pazarlama Giderleri22 -176.790.083 -201.351.978Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -15.377.250 -14.390.232Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 99.148.709 121.738.996Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -82.159.603 -74.622.074ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)142.212.887 -120.126.306Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 38.375.060 5.072.192Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -2.537.196 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 296.727 233.786FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)178.347.478 -114.820.328Finansman Gelirleri26 46.938.621 33.511.044Finansman Giderleri26 -180.448.393 -212.045.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.837.706 -293.355.216Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28.971.548 -1.141.040Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 28.971.548 -1.141.040SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)73.809.254 -294.496.256DÖNEM KARI (ZARARI)73.809.254 -294.496.256Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları73.809.254 -294.496.256Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.322.189 -5.823.420Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -9.119.266 -7.355.322Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-26.776 76.432Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3 -26.776 76.432Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.823.853 1.455.470Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.823.853 1.455.470Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.119.468 -18.715.039Yabancı Para Çevrim Farkları-4.420.122 -19.827.863Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3 1.625.818 1.391.030Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-325.164 -278.206Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-325.164 -278.206DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.441.657 -24.538.459TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)63.367.597 -319.034.715Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları63.367.597 -319.034.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917736BIST