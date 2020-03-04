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***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

04.03.2020 16:23
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***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
02/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019 / 31.12.2019
Tarih
27/03/2020
Saati
15:30
Adresi
Büyükdere Caddesi Kaleseramik Binası Levent, Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2019 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2019 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması, 5. 2019 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6. 2019 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. 2019 faaliyet yılı kar / zarar ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelikleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması, 9. 2020 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 11. 2019 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2020- 31.12.2020 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 13. Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden, 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 27.03.2020 Cuma günü saat 15:30'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere şirket merkezimizin bulunduğu Büyükdere Caddesi, Kaleseramik Binası Levent, Beşiktaş/ İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824195


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Yarım 1.025 1.052 15,13  
Çeyrek 514 526 7,56  
Gümüş.Ons 17,18 17,21 0,04  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 -0,00  
B. Petrol 52,61 52,61 0,75  
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