***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi04/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Tarih27/03/2020Saati15:30AdresiBüyükdere Caddesi Kaleseramik Binası Levent / Beşiktaş / İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2019 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2019 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması, 5. 2019 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6. 2019 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. 2019 faaliyet yılı kar / zarar ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelikleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması, 9. 2020 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 11. 2019 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2020- 31.12.2020 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 13. Kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz pay sahipleri 2019 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.03.2020 Cuma günü saat 15:30'da şirket merkezinin bulunduğu Büyükdere Caddesi Kaleseramik Binası Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832930BIST