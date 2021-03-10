***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
10.03.2021 11:31
***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
08/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2020 - 31/12/2020
Tarih
26/03/2021
Saati
14:00
Adresi
Büyükdere Caddesi, Kaleseramik Binası, Levent, Beşiktaş/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2020 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması, 5. 2020 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6. 2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. 2020 faaliyet yılı kar / zarar ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelikleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması, 9. 2021 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, 10. Türk Ticaret Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 11. 2020 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 13. Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden, 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 26.03.2021 Cuma Günü saat 14:00'de ilişlikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere şirket merkezimizin bulunduğu Büyükdere Caddesi, Kaleseramik Binası, Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916780
BIST