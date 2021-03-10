***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi08/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2020 - 31/12/2020Tarih26/03/2021Saati14:00AdresiBüyükdere Caddesi, Kaleseramik Binası, Levent, Beşiktaş/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2020 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması, 5. 2020 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6. 2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. 2020 faaliyet yılı kar / zarar ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelikleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması, 9. 2021 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, 10. Türk Ticaret Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 11. 2020 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 13. Kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden, 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 26.03.2021 Cuma Günü saat 14:00'de ilişlikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere şirket merkezimizin bulunduğu Büyükdere Caddesi, Kaleseramik Binası, Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916780BIST