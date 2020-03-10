***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
10.03.2020 19:51
***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
10/03/2020
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
-
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
0
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0
Net (TL)
0
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz, 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan "Finansal Tabloları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolara" göre zarar oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmayacağının, yapılacak 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826550
BIST
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.461,51
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.022
18:056,1388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0080
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1664
En Düşük
6,1032
18:056,9464
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,0834
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
18:05327,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -4,74
|Açılış
|: 327,25
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.131.082
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|218.251.367
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.911.192
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.455.696
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|906.180
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|201.062.234
|% -14,62
|
|ASELS
|25,90
|1.155.485.706
|% -6,70
|
|THYAO
|9,97
|1.133.371.312
|% -3,95
|
|GARAN
|9,35
|780.188.620
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|EREGL
|8,66
|268.372.328
|% 1,52
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,28
|154.966.816
|% -5,19
|
|KARSN
|1,51
|181.514.026
|% -9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9097
|7,9494
|% -1,56
|
|Frank
|6,5333
|6,5727
|% -1,18
|
|Riyal
|1,6333
|1,6415
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.661
|-19,75
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,80
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,97
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,24
|37,24
|2,88
|