***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/03/2020Dağıtılacak Kar Payının Hesap DönemiDağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)Net (TL)Nakit Kar Payı Dağıtım TarihiAçıklamalarŞirketimiz, 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan "Finansal Tabloları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolara" göre zarar oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmayacağının, yapılacak 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826550BIST