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***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Bildirimi

10.03.2020 19:51
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***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )

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Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
10/03/2020
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
-
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
0
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı

Brüt (TL)
0
Net (TL)
0
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Açıklamalar

Şirketimiz, 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan "Finansal Tabloları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolara" göre zarar oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmayacağının, yapılacak 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826550


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Tam 2.156 2.209 -13,39  
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Çeyrek 523 534 -3,24  
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