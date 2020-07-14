***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimizin, 09.07.2020 tarih ve 1553 sayılı toplantısında, "2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'nci ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16'ncı maddeleri hükümleri uyarınca ortak sayısı itibariyle payları halka arz olunmuş sayılmakla halka açık ortaklık hükümlerine tabi olduğu ancak mevcut ortaklık yapısı ve 2019 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı hazır bulunanlar listesi göz önüne alınarak, SPKn.'nun 16 ve 33'ncü maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliğ"'in "Ortaklık yapısı nedeniyle Kanun kapsamından çıkarılma" başlıklı 6'ncı maddesinin (a) fıkrası hükmü çerçevesinde, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılmasına uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiş olup, 10.07.2020 tarihinde başvurumuz yapılmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859643BIST