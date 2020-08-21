***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"14.07.2020 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPKr/Kurul")'nun 20.08.2020 tarihli toplantısında, Şirketimiz sermayesinin %95'inden daha fazlasının en fazla 50 pay sahibine ait olması gerekçesiyle, SPKr'nun II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Kanun") kapsamından çıkma talebimizin, Şirketimiz hakkında halka açık olduğumuz döneme ilişkin olarak yapılacak inceleme, açılmış/açılacak dava ve/veya takipler ile Kurulca daha önce karara bağlanmış tedbirlerin uygulanmasına halel getirmemek ve bu tedbirlerin uygulanması nedeniyle Şirketimizin Kanun kapsamından çıktığı tarihten sonra Şirketimiz aleyhine yaptırım, dava ve takip hakları saklı kalmak kaydıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir".Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870655BIST