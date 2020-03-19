***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.03.2020 15:20
***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKALE62114 ISIN kodlu tahvil için 7. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.04.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş -
Kurucu -
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,39
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKALE62114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2018
Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.09.2018 19.09.2018 20.09.2018 5,39 2.695.000 Evet
2 20.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 6,66 3.330.000 Evet
3 21.03.2019 20.03.2019 21.03.2019 5,79 2.895.000 Evet
4 20.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 5,21 2.605.000 Evet
5 19.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 5,98 2.990.000 Evet
6 19.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 4,5 2.250.000 Evet
7 19.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 3,73 1.865.000 Evet
8 18.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 3,53 1.765.000
9 17.09.2020 16.09.2020 17.09.2020
10 17.12.2020 16.12.2020 17.12.2020
11 18.03.2021 17.03.2021 18.03.2021
12 17.06.2021 16.06.2021 17.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRSKALE62114 ISIN kodlu nominal 50.000.000,- TL tutarındaki tahvilin 19.03.2020 tarihli 7.kupon ödemesi 1.865.000,- TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830736
BIST