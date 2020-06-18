KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|8.905.629
|% 9,98
|TSPOR
|8,05
|167.814.904
|% 9,97
|TCELL
|16,23
|1.234.966.561
|% 9,96
|METUR
|2,32
|18.663.218
|% 9,95
|KRDMA
|3,10
|47.639.933
|% 9,93
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5717
|8,6147
|% 0,05
|Frank
|7,1986
|7,2420
|% 0,18
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,27
|Altın Gr.
|380
|381
|0,58
|Cumhuriyet
|2.476
|2.489
|2,20
|Tam
|2.541
|2.554
|2,30
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,10
|Çeyrek
|621
|625
|0,60
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|0,07
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|B. Petrol
|41,24
|41,24
|0,53
Seans Raporu
- 14:19METUR Yüzde 9.95 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 198, 258 adet işlem
- 14:18XU100 Endeks 112, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 12, 332.00 milyon TL de
- 14:18TSPOR Yüzde 9.97 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 039, 088 adet işlem
- 14:17TKFEN Yüzde 4.80 oranında artışla 16.58 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 901, 343 adet işlem
- 14:16KRDMB Yüzde 9.93 oranında artışla 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 409, 670 adet işlem