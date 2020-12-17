***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRKALES62114ISIN kodlu tahvil için 10. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.04.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş -Kurucu -Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 17.06.2021Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,39Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKALE62114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2018Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.09.2018 19.09.2018 20.09.2018 5,39 2.695.000 Evet2 20.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 6,66 3.330.000 Evet3 21.03.2019 20.03.2019 21.03.2019 5,79 2.895.000 Evet4 20.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 5,21 2.605.000 Evet5 19.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 5,98 2.990.000 Evet6 19.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 4,5 2.250.000 Evet7 19.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 3,73 1.865.000 Evet8 18.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 3,53 1.765.000 Evet9 17.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 3,09 1.545.000 Evet10 17.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 4,04 2.020.000 Evet11 18.03.2021 17.03.2021 18.03.2021 4,41 2.205.00012 17.06.2021 16.06.2021 17.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin TRSKALE62114 ISIN kodlu nominal 50.000.000,- TL tutarındaki tahvilin 17.12.2020 tarihli 10. kupon ödemesi 2.020.000,- TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893656BIST