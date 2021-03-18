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***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.03.2021 10:09



***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRKALE62114ISIN kodlu tahvil için 11.kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.04.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş -
Kurucu -
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,39
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKALE62114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2018
Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.09.2018 19.09.2018 20.09.2018 5,39 2.695.000 Evet
2 20.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 6,66 3.330.000 Evet
3 21.03.2019 20.03.2019 21.03.2019 5,79 2.895.000 Evet
4 20.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 5,21 2.605.000 Evet
5 19.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 5,98 2.990.000 Evet
6 19.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 4,5 2.250.000 Evet
7 19.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 3,73 1.865.000 Evet
8 18.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 3,53 1.765.000 Evet
9 17.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 3,09 1.545.000 Evet
10 17.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 4,04 2.020.000 Evet
11 18.03.2021 17.03.2021 18.03.2021 4,41 2.205.000 Evet
12 17.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 4,74 2.370.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRSKALE62114 ISIN kodlu nominal 50.000.000,- TL tutarındaki tahvilin 17.03.2021 tarihli 11. kupon ödemesi 2.205.000,- TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918950


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