***KALES* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KALES******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [KALES]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA'dan TR AA-‘ye aşağı yönlü revize edilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünüm durağan olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851059BIST