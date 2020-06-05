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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

05.06.2020 09:58
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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Borsa İstanbul AŞ'de 09.12.2013-16.12.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda tespit edilen hususları 04.06.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı
1) Borsa İstanbul A.Ş.'de 09-16.12.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 106 ncı maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
2) Borsa İstanbul A.Ş.'de 09-16.12.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda kimlik bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında, Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesine
karar verilmiştir.
Sıra No
Adı Soyadı
MKK Sicil No

1 Burak BAŞLILAR 12934558 
2 Özgür EROL 35327587 
Sözkonusu karar  2020/35 sayılı Kurul  Bülteni'nde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849353


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Cumhuriyet 2.413 2.444 -3,20  
Tam 2.484 2.515 -3,30  
Yarım 1.212 1.228 -1,60  
Çeyrek 606 614 -0,80  
Gümüş.Ons 17,68 17,72 -0,01  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,01  
B. Petrol 40,62 40,62 0,64  
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