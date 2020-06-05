KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
05.06.2020 09:58
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Borsa İstanbul AŞ'de 09.12.2013-16.12.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda tespit edilen hususları 04.06.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı
1) Borsa İstanbul A.Ş.'de 09-16.12.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 106 ncı maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
2) Borsa İstanbul A.Ş.'de 09-16.12.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda kimlik bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında, Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesine
karar verilmiştir.
Sıra No
Adı Soyadı
MKK Sicil No
1 Burak BAŞLILAR 12934558
2 Özgür EROL 35327587
Sözkonusu karar 2020/35 sayılı Kurul Bülteni'nde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849353
BIST
11:15109.951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 414,33
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.937
11:156,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
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6,7692
En Düşük
6,7351
11:157,6806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,6950
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|Önceki Kapanış
|: 7,6150
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7,6972
En Düşük
7,6259
11:15371,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,31
|Açılış
|: 371,83
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|178.390
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|43.730.468
|% 9,98
|
|AYCES
|31,40
|1.290.792
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,08
|18.049.514
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,88
|992.301
|% 9,92
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|GSDDE
|4,19
|1.552.695
|% -9,89
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|10.071.995
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|53.339
|% -7,94
|
|THYAO
|12,72
|370.196.023
|% 1,03
|
|GARAN
|8,18
|245.379.021
|% 0,49
|
|TUPRS
|88,70
|198.693.538
|% 2,48
|
|PETKM
|3,81
|155.400.185
|% -1,30
|
|ASELS
|31,86
|137.563.095
|% 0,57
|
|CEMAS
|1,24
|57.153.367
|% 0,81
|
|MNDRS
|2,77
|115.148.491
|% 8,63
|
|PETKM
|3,81
|155.400.185
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,33
|49.618.531
|% -1,48
|
|EKGYO
|1,65
|58.518.440
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5465
|8,5893
|% 0,79
|
|Frank
|7,0466
|7,0891
|% 0,13
|
|Riyal
|1,7969
|1,8059
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-5,15
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.444
|-3,20
|
|Tam
|2.484
|2.515
|-3,30
|
|Yarım
|1.212
|1.228
|-1,60
|
|Çeyrek
|606
|614
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,62
|40,62
|0,64
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