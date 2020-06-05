KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul AŞ'de 09.12.2013-16.12.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda tespit edilen hususları 04.06.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı1) Borsa İstanbul A.Ş.'de 09-16.12.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 106 ncı maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,2) Borsa İstanbul A.Ş.'de 09-16.12.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda kimlik bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında, Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesinekarar verilmiştir.Sıra NoAdı SoyadıMKK Sicil No1 Burak BAŞLILAR 129345582 Özgür EROL 35327587Sözkonusu karar 2020/35 sayılı Kurul Bülteni'nde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849353BIST