KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar1) Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında yer alan sözleşmelerde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.Adı SoyadıMKK Sicil NoAHMET CAN TEOMAN 13997515BARIŞ AŞÇIOĞLU 24419913BERKE ARPACI 29297790EDA KARAYAL 22283360HAKAN GENÇOĞLU 13912825MEHMET AKDERE 12701992NECİP KAAN KARAYAL 12628335NİHAL KILINÇ 40264988POYRAZ TEOMAN 41134807TUNÇ KARAYAL 454107762) Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında yer alan sözleşmelerde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 03.10.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı / UnvanıMKK Sicil NoAHMET CAN TEOMAN 13997515AKDERE İNŞAAT TURİZM TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 35817263BARIŞ AŞÇIOĞLU 24419913BERKE ARPACI 29297790EDA KARAYAL 22283360HAKAN GENÇOĞLU 13912825MEHMET AKDERE 12701992NECİP KAAN KARAYAL 12628335NİHAL KILINÇ 40264988POYRAZ TEOMAN 41134807TUNÇ KARAYAL 45410776Sözkonusu karar 2022/52 sayılı Kurul Bülteni'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066467BIST