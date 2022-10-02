KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
2.10.2022 21:24
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1) Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında yer alan sözleşmelerde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı
MKK Sicil No
AHMET CAN TEOMAN 13997515
BARIŞ AŞÇIOĞLU 24419913
BERKE ARPACI 29297790
EDA KARAYAL 22283360
HAKAN GENÇOĞLU 13912825
MEHMET AKDERE 12701992
NECİP KAAN KARAYAL 12628335
NİHAL KILINÇ 40264988
POYRAZ TEOMAN 41134807
TUNÇ KARAYAL 45410776
2) Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında yer alan sözleşmelerde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 03.10.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı / Unvanı
MKK Sicil No
AHMET CAN TEOMAN 13997515
AKDERE İNŞAAT TURİZM TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 35817263
BARIŞ AŞÇIOĞLU 24419913
BERKE ARPACI 29297790
EDA KARAYAL 22283360
HAKAN GENÇOĞLU 13912825
MEHMET AKDERE 12701992
NECİP KAAN KARAYAL 12628335
NİHAL KILINÇ 40264988
POYRAZ TEOMAN 41134807
TUNÇ KARAYAL 45410776
Sözkonusu karar 2022/52 sayılı Kurul Bülteni'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066467
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,4941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0117
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4033
18:0518,1247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0327
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05987,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 987,69
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
984,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4840
|18,4941
|% -0,06
|
|Euro
|18,1128
|18,1247
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,5434
|20,6464
|% 0,17
|
|Frank
|18,6433
|18,7557
|% -1,31
|
|Riyal
|4,9049
|4,9295
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|0,48
|
|Altın Gr.
|987
|988
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.636
|6.745
|13,00
|
|Yarım
|3.229
|3.297
|6,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,09
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|-1,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem