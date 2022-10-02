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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

2.10.2022 21:24
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

1) Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında yer alan sözleşmelerde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı
MKK Sicil No

AHMET CAN TEOMAN  13997515
BARIŞ AŞÇIOĞLU 24419913
BERKE ARPACI 29297790
EDA KARAYAL 22283360 
HAKAN GENÇOĞLU 13912825
MEHMET AKDERE  12701992
NECİP KAAN KARAYAL 12628335
NİHAL KILINÇ  40264988
POYRAZ TEOMAN 41134807 
TUNÇ KARAYAL 45410776
2) Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında yer alan sözleşmelerde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 03.10.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı / Unvanı
MKK Sicil No

AHMET CAN TEOMAN 13997515
AKDERE İNŞAAT TURİZM TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 35817263
BARIŞ AŞÇIOĞLU  24419913 
BERKE ARPACI 29297790
EDA KARAYAL  22283360
HAKAN GENÇOĞLU 13912825
MEHMET AKDERE 12701992
NECİP KAAN KARAYAL 12628335
NİHAL KILINÇ 40264988
POYRAZ TEOMAN 41134807
TUNÇ KARAYAL 45410776
Sözkonusu karar 2022/52 sayılı Kurul Bülteni'nde yayınlanmıştır.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066467


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Tam 6.636 6.745 13,00  
Yarım 3.229 3.297 6,00  
Çeyrek 1.619 1.649 3,00  
Gümüş.Ons 19,02 19,05 0,21  
Gümüş Gr. 11,30 11,31 0,09  
B. Petrol 85,28 85,28 -1,90  
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