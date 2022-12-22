KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
22.12.2022 21:19
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
a) İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC) pay piyasasında 11.08.2022-16.08.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıs hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
b) SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca, Kurulun 16.08.2022 tarihli kararı ile 6 ay işlem yapma yasağı getirilen söz konusu kişi hakkında, işlem yasaklı kaldığı sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına
karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Halil As 13446583
Karar 2022/72 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089320
BIST
18:055.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 18,10
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
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5.516
En Düşük
5.398
18:0518,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 18,8230
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|Önceki Kapanış
|: 18,8330
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18,7023
En Düşük
18,6377
18:0519,7982
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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19,7564
18:051.073,28
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|Açılış
|: 1.072,21
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|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
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1.092,94
En Düşük
1.072,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|41,80
|2.931.936
|% 10,00
|
|YBTAS
|60.500,00
|2.676.300
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,46
|482.049.113
|% 10,00
|
|RTALB
|14,08
|231.380.214
|% 10,00
|
|POLTK
|1.405,80
|32.144.900
|% 10,00
|
|BRKO
|4,51
|3.566.240
|% -9,98
|
|EGEPO
|19,43
|70.669.983
|% -9,71
|
|ISKUR
|780.000,00
|1.565.000
|% -8,24
|
|TSGYO
|5,81
|120.777.362
|% -5,07
|
|MEDTR
|41,70
|20.349.788
|% -4,88
|
|THYAO
|142,10
|6.825.310.097
|% -0,56
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|ENKAI
|27,92
|4.705.030.464
|% 4,41
|
|AKBNK
|19,85
|3.956.409.554
|% -0,50
|
|ASELS
|58,10
|3.914.150.616
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|VAKBN
|12,35
|3.589.264.100
|% 0,57
|
|ISCTR
|12,87
|3.629.245.604
|% 0,86
|
|YKBNK
|12,07
|3.328.896.405
|% 0,58
|
|TSKB
|4,73
|1.189.790.122
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6617
|18,6862
|% 0,14
|
|Euro
|19,7559
|19,7975
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,3680
|22,4802
|% -0,51
|
|Frank
|19,9587
|20,0789
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9472
|4,9720
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-26,86
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-14,16
|
|Cumhuriyet
|7.279
|7.389
|-34,00
|
|Tam
|7.266
|7.326
|-71,00
|
|Yarım
|3.519
|3.582
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.765
|1.790
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,07
|-0,32
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|-1,26
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
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17:59SKTAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 822, 136 adet işlem
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Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 832, 540 adet işlem
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17:56AKENR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 432, 796 adet işlem