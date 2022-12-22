KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalara) İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC) pay piyasasında 11.08.2022-16.08.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıs hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,b) SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca, Kurulun 16.08.2022 tarihli kararı ile 6 ay işlem yapma yasağı getirilen söz konusu kişi hakkında, işlem yasaklı kaldığı sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasınakarar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoHalil As 13446583Karar 2022/72 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089320BIST