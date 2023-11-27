KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
27.11.2023 21:55
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kullanıcısının Fırat DERYAL olduğu belirlenen sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen paylaşımlarda ve Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 28.11.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad- Soyad
MKK Sicil No
Fırat DERYAL 40712982
Sevda DERYAL 46006701
Karar 2023/75 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220390
BIST
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18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,8869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0187
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9179
En Düşük
28,8692
18:0531,7113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0174
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,7113
En Düşük
31,6564
18:051.872,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.872,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
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1.872,98
En Düşük
1.869,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.020,00
|799.204.015
|% 10,00
|
|BINHO
|221,20
|57.533.235
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.569.378
|% 10,00
|
|MEKAG
|85,80
|225.385.543
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|220.688.693
|% 10,00
|
|DAPGM
|50,40
|101.626.006
|% -10,00
|
|ORMA
|183,60
|14.321.764
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.516.523
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|7.286.817
|% -9,99
|
|GLCVY
|46,00
|156.437.530
|% -9,98
|
|THYAO
|260,50
|10.603.382.606
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|AKBNK
|34,30
|4.652.631.228
|% 7,66
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|TUPRS
|156,00
|3.957.476.052
|% 3,65
|
|ZOREN
|5,31
|2.515.007.015
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|EKGYO
|7,60
|1.420.812.101
|% 3,83
|
|IHLAS
|1,29
|194.838.640
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9022
|28,9118
|% 0,02
|
|Euro
|31,6632
|31,7015
|% 0,02
|
|Sterlin
|36,3810
|36,5635
|% 0,02
|
|Frank
|32,6865
|32,8834
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6821
|7,7206
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,63
|24,67
|% 0,66
|
|Platin
|920,80
|921,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,02
|1.075,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,91
|79,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,77
|2.014,01
|% 0,66
|