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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

04.02.2020 07:10
GÜNCEL HABERLER



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

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Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816854


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:11120.475
Değişim :  1,03% |  1.232,69
Açılış :  120.476  
Önceki Kapanış :  119.243  
En Yüksek
120.670 En Düşük
120.444
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 17,18 61.351 % 14,76  
RYSAS 9,59 2.408.998 % 12,96  
CELHA 11,24 2.878.033 % 12,85  
DOKTA 85,60 2.622.448 % 11,17  
KERVN 0,55 341.160 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7475 7,7863 % -0,05  
Frank 1,5904 1,5984 % 0,00  
Riyal 302,4050 302,4510 % -0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.572 1.573 -3,97  
Altın Gr. 302 302 -1,01  
Cumhuriyet 2.009 2.040 -11,00  
Tam 2.001 2.051 -9,78  
Yarım 967 992 -4,73  
Çeyrek 485 496 -2,36  
Gümüş.Ons 17,71 17,75 0,06  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
B. Petrol 54,91 54,91 0,46  
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