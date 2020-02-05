KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
05.02.2020 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817074
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
0
En Düşük
0
18:055,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0091
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9884
En Düşük
5,9768
18:056,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6103
En Düşük
6,6009
18:05300,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,18
|Açılış
|: 300,20
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,33
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|OLMIP
|8,84
|18.277.725
|% 168,62
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,07
|150.374.630
|% 0,00
|
|SODA
|6,38
|223.862.275
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,11
|15.593.723
|% 0,00
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,07
|150.374.630
|% 0,00
|
|SODA
|6,38
|223.862.275
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,11
|15.593.723
|% 0,00
|
|YAPRK
|8,52
|3.426.572
|% 0,00
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 0,00
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 0,00
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 0,00
|
|ASELS
|24,58
|750.887.898
|% 0,00
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,00
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|161.762.458
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|484.725.539
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,93
|303.122.501
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7693
|7,8083
|% -0,00
|
|Frank
|6,1515
|6,1886
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5908
|1,5988
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.560
|4,30
|
|Altın Gr.
|300
|300
|1,07
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|54,49
|54,49
|0,53
|
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