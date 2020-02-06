KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
06.02.2020 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817283
BIST
18:05122.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.629
En Düşük
121.906
18:055,9823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9848
En Düşük
5,9757
18:056,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5871
En Düşük
6,5779
18:05299,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,26
|Açılış
|: 299,23
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
299,75
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|2,20
|10.289.531
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,51
|46.311.790
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,52
|18.834.523
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,02
|22.045.535
|% 0,00
|
|GARAN
|12,38
|515.452.669
|% 0,00
|
|AGYO
|2,20
|10.289.531
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,51
|46.311.790
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,52
|18.834.523
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,02
|22.045.535
|% 0,00
|
|GARAN
|12,38
|515.452.669
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 0,00
|
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 0,00
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,51
|711.821.296
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 0,00
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,74
|510.667.756
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|216.704.674
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7451
|7,7839
|% -0,01
|
|Frank
|6,1157
|6,1526
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5900
|1,5979
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-1,03
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|56,53
|56,53
|1,25
|