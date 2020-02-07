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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

07.02.2020 07:01
GÜNCEL HABERLER



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

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Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817524


BIST




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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 29,52 22.780.700 % 20,00  
GYHOL 30,36 20.716.220 % 13,71  
OLMIP 4,47 22.575.114 % 13,16  
RYGYO 9,50 89.644.768 % 13,10  
VESTL 16,27 544.138.014 % 10,08  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7223 7,7611 % 0,07  
Frank 6,1185 6,1554 % 0,01  
Riyal 1,5909 1,5989 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.566 1.566 -0,16  
Altın Gr. 301 301 -0,25  
Cumhuriyet 1.992 2.023 11,00  
Tam 1.985 2.035 10,04  
Yarım 960 984 4,85  
Çeyrek 481 492 2,42  
Gümüş.Ons 17,78 17,81 -0,02  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,00  
B. Petrol 55,12 55,12 0,19  
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