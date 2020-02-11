KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
11.02.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818332
BIST
11:23117.934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -407,04
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.827
11:236,0325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0358
En Düşük
6,0055
11:236,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0188
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5882
En Düşük
6,5549
11:23303,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,34
|Açılış
|: 303,96
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,78
|166.780.131
|% 17,81
|
|SAYAS
|3,59
|5.734.900
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,91
|21.431.660
|% 13,17
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|LINK
|27,50
|676.287
|% -6,91
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|THYAO
|14,06
|454.575.828
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,99
|239.933.499
|% -4,47
|
|TSPOR
|3,67
|235.454.070
|% 3,97
|
|ASELS
|24,08
|188.557.825
|% -0,17
|
|SISE
|5,44
|176.838.420
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,99
|239.933.499
|% -4,47
|
|ODAS
|2,11
|160.529.460
|% -0,94
|
|IHLGM
|1,26
|96.100.192
|% 1,61
|
|TSPOR
|3,67
|235.454.070
|% 3,97
|
|EKGYO
|1,63
|76.727.158
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7569
|7,7958
|% 0,19
|
|Frank
|6,1421
|6,1791
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6038
|1,6118
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|-6,37
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,00
|
|B. Petrol
|53,77
|53,77
|0,50
|