KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
14.02.2020 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818959
BIST
18:05120.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
0
En Düşük
0
18:056,0503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0503
En Düşük
6,0344
18:056,5556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5556
En Düşük
6,5408
18:05306,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,08
|Açılış
|: 306,37
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
306,65
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|274.400.032
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.606.729
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.564.350
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.907.404
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.681.282
|% 14,63
|
|ESCOM
|3,66
|121.652.693
|% -8,96
|
|GYHOL
|27,00
|3.688.736
|% -8,29
|
|ERSU
|3,72
|8.785.612
|% -7,23
|
|IHGZT
|4,10
|191.246
|% -6,82
|
|SALIX
|5,66
|175.571
|% -6,45
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|ASELS
|28,22
|1.407.907.923
|% 0,79
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|TUPRS
|112,00
|794.011.641
|% -2,61
|
|SASA
|10,39
|614.573.782
|% 8,80
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|ISGYO
|2,07
|398.689.024
|% 8,38
|
|IHLGM
|1,36
|239.874.490
|% 3,03
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|GSRAY
|2,40
|361.249.015
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8642
|7,9037
|% 0,04
|
|Frank
|6,1472
|6,1842
|% 0,03
|
|Riyal
|1,6077
|1,6157
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,06
|
|Altın Gr.
|306
|306
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,00
|
|B. Petrol
|56,37
|56,37
|0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59YKSLN
Yüzde 5.98 oranında artışla 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 703, 267 adet işlem
-
17:58FROTO
Yüzde 6.44 oranında artışla 80.95 lira fiyatla işlem gören hissede 912, 125 adet işlem
-
17:56GUBRF
Yüzde 9.23 oranında artışla 14.67 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 359, 876 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 120, 639 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 13, 069.00 milyon TL de
-
17:54KLMSN
Yüzde 5.14 oranında artışla 21.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 312, 135 adet işlem