KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
24.02.2020 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821074
BIST
15:15114.154
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -2.674,91
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
15:156,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0614
|Açılış
|: 6,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1566
En Düşük
6,0929
15:156,6642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0517
|Açılış
|: 6,6560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
15:15332,35
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 10,33
|Açılış
|: 332,35
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|93.961.171
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,23
|12.538.919
|% 10,95
|
|IPEKE
|10,75
|754.592.923
|% 10,26
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|AYCES
|10,50
|577.714
|% -11,02
|
|FENER
|14,44
|162.625.062
|% -10,31
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|THYAO
|13,72
|1.461.336.790
|% -5,51
|
|IPEKE
|10,75
|754.592.923
|% 10,26
|
|KOZAA
|13,00
|527.409.556
|% 3,67
|
|ASELS
|28,46
|463.138.196
|% -1,32
|
|KRDMD
|2,74
|308.189.481
|% -2,84
|
|CEMAS
|1,26
|178.590.658
|% 0,00
|
|ODAS
|2,13
|283.558.252
|% 0,47
|
|IHLGM
|1,23
|151.921.612
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,74
|308.189.481
|% -2,84
|
|THYAO
|13,72
|1.461.336.790
|% -5,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9055
|7,9451
|% 0,42
|
|Frank
|6,2504
|6,2880
|% 0,78
|
|Riyal
|1,6347
|1,6429
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|36,86
|
|Altın Gr.
|332
|332
|10,33
|
|Cumhuriyet
|2.208
|2.242
|76,00
|
|Tam
|2.193
|2.248
|65,48
|
|Yarım
|1.060
|1.087
|31,67
|
|Çeyrek
|532
|544
|15,83
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,68
|55,68
|-2,26
|