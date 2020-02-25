KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.02.2020 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821366
BIST
10:48115.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 424,74
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
115.002
10:486,1156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1310
En Düşük
6,0709
10:486,6365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6584
En Düşük
6,5938
10:48322,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -3,70
|Açılış
|: 322,55
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,23
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,08
|18
|% 14,94
|
|GSRAY
|4,08
|72.655.748
|% 13,33
|
|MIPAZ
|3,27
|44.172.150
|% 11,22
|
|OYAYO
|2,47
|6.296.324
|% 10,76
|
|HATEK
|9,32
|8.454.634
|% 10,43
|
|BURVA
|12,01
|7.206
|% -14,21
|
|BASCM
|3,08
|19.364
|% -9,94
|
|SNGYO
|1,28
|150.516
|% -4,48
|
|TURGG
|50,55
|1.360.718
|% -4,44
|
|JANTS
|62,00
|2.263.999
|% -4,32
|
|THYAO
|13,85
|579.339.577
|% -0,07
|
|ASELS
|28,90
|246.705.258
|% 0,98
|
|KRDMD
|2,82
|141.756.697
|% -0,35
|
|IPEKE
|10,57
|125.812.356
|% 1,63
|
|ISFIN
|3,70
|117.183.758
|% 3,35
|
|KRDMD
|2,82
|141.756.697
|% -0,35
|
|ODAS
|2,21
|103.685.317
|% 1,38
|
|THYAO
|13,85
|579.339.577
|% -0,07
|
|ISFIN
|3,70
|117.183.758
|% 3,35
|
|CEMAS
|1,31
|39.774.069
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8804
|7,9200
|% 0,01
|
|Frank
|6,2109
|6,2483
|% -0,19
|
|Riyal
|1,6224
|1,6306
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-18,43
|
|Altın Gr.
|322
|322
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|2.202
|2.235
|69,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|71,02
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,36
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,17
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|56,24
|56,24
|0,47
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:00MNDRS
Yüzde 4.10 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 421, 938 adet işlem
-
10:59GSRAY
Yüzde 13.61 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 341, 965 adet işlem
-
10:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KRDMD, KOZAA
-
10:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, EKGYO, ASELS
-
10:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 374, 64 artarak (% 0.35 ) 108, 806